Asunción - Martin Kolomý s kamionem Tatra vyhrál první etapu Rallye Dakar. Účastníci 39. ročníku slavné soutěže dnes absolvovali jen 39 kilometrů měřený úsek, na kterém jezdec týmu Buggyra Racing porazil druhého Tona van Genugtena z Nizozemska o třináct sekund. Kolomého týmový kolega Aleš Loprais byl čtvrtý.

"Byla to hodně rychlá etapa, podobná našemu trialu, který máme natrénovaný. Tento typ tratí mi prostě sedí a myslím, že je to vidět na výsledku," řekl Kolomý, který si etapové vítězství připsal i před rokem. "Ve čtyřicetistupňovém vedru si vlézt ještě do sauny, prostě maso. Výsledek není špatný, takže dnes dobrý a jedeme dál," uvedl Loprais.

Šestnáctým místem mezi automobily vstoupil do rallye Martin Prokop, nejrychlejší čas zajel Násir Attíja z Kataru. Jediný český účastník v kategorii na vítěze z roku 2015 a jedničku továrního týmu Toyota ztratil 2:16 minuty. "Byl to hodně rozbitý trial a jeli jsme celkem opatrně", řekl Prokop.

Nejlépe z českých motocyklistů začal Ondřej Klymčiw, který dojel na 31. místě. Josef Macháček byl se čtyřkolkou na trase z Asunciónu do argentinského města Resistencia devátý.

Klymčiw, jenž loňský ročník nedokončil kvůli pádu a vážnému zranění, ztratil dvě minuty a 41 sekund na francouzského vítěze etapy Xaviera de Soultraita.

"Na dvacátém kilometru jsem dojel kluka, který startoval dvě minuty přede mnou a nepustil mě před sebe, což nechápu. V cíli jsme si to trochu vysvětlili, že takhle by se chovat neměl," uvedl Klymčiw ve videokomentáři na sociální síti. "Ztratil jsem tím strašně času. Trať ale byla nebezpečná, bylo tam spousta neznačených děr a nemělo smysl v tom prachu riskovat," dodal.

Do první padesátky se z šestice českých motocyklistů vešel ještě pětačtyřicátý David Pabiška, jenž na De Soultraita ztratil 4:22 minuty. Nejzkušenější český motorkář si v cíli stěžoval na špatnou volbu pneumatik.

"Klouzalo to a jednou jsem upadl. Podsmeklo se mi to v zatáčce. Nic vážného se ale nestalo," uvedl Pabiška, jenž startuje Dakaru podesáté. "Bylo strašné vedro a náročná trať. Je to ale jen začátek," řekl Pabiška, kterého stejně jako Klymčiwa přibrzdil soupeř jedoucí před ním.

Osmapadesátiletý Macháček, pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek, dokončil první etapu s dvouapůlminutovým odstupem za vítězným Brazilcem Marcelem Medeirosem na devátém místě. Další český jezdec Tomáš Kubiena byl třináctý.

Rallye Dakar - 1. etapa: Asunción - Resistencia (454 km/39 měřených):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Katar, Fr./Toyota) 25:41, 2. Pons, García (Šp., Arg./Ford) -24, 3. Roma, Haro Bravo (Šp./Toyota) -29, ...16. Prokop, Minorová (ČR, Rak./Ford) -2:16.

Motocykly: 1. De Soultrait (Fr./Yamaha) 28:20, 2. Pedrero (Šp./Sherco) -2, 3. Brabec (USA/Honda) -14, ...31. Klymčiw (ČR/Husqvarna) -2:41, 45. Pabiška -4:22, 79. Engel -7:57, 89. Lhotský (všichni ČR/KTM) -8:32, 106. Vlček (ČR/Husqvarna) -9:45, 118. Kvapil (ČR/Yamaha) -10:19.

Kamiony: 1. Kolomý (ČR/Tatra) 30:00, 2. Van Genugten (Niz./Iveco) -13, 3. Van den Brink (Niz./Renault) -25, 4. Loprais (ČR/Tatra) -31, ...18. Macík ml. (ČR/Liaz) -2:48.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 32:53, 2. González (Arg./Yamaha) -1:02, 3. Sanabria (Parag./Yamaha) -1:39, ...9. Macháček (ČR/Yamaha) -2:29, 13. Kubiena (ČR/Ibos) -2:41, 34. Tůma (ČR/Yamaha) -9:53.