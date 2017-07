Ťia-jü-kuan (Čína) - Martin Kolomý s tatrou vyhrál na Rallye Hedvábná stezka 11. etapu a v průběžném pořadí kategorie kamionů vystřídal na třetím místě Rusa Ajrata Mardějeva. Na jeho vedoucího krajana Dmitrije Sotnikova s kamazem ztrácí český pilot týmu Tatra Buggyra Racing přes 29 minut.

Kolomý útočil na etapové prvenství už v úterý, ale 15 kilometrů před cílem ho přibrzdila prasklá přední pneumatika. Dnes na 237 kilometrech mezi čínskými městy Tun-chuang a Ťia-jü-kuan předčil celkově druhého Rusa Antona Šibalova o 49 sekund, vedoucí Sotnikov na něj v dunách ztratil o 18 vteřin víc a Mardějev přes tři minuty.

Český jezdec si tak připsal třetí etapové vítězství v letošním ročníku rallye. "Znovu krásná etapa, ideální pro tatru, takže jsme letěli. Jen však do té doby, než jsme dojeli Číňana, který nás nechtěl pustit a strašně dlouho nám prášil. Nedalo se skoro vůbec jet. V cíli jsem mu byl potom domluvit," uvedl Kolomý v tiskové zprávě.

"Původně jsme plánovali dojet někde kolem třetího místa, abychom zítra do těch náročných dun startovali za někým, ale tak co, trasu budeme určovat my," dodal Kolomý, jenž má nyní na třetím místě průběžného pořadí kamionů před Mardějevem náskok dvě a půl minuty.

Sotnikov vede tři etapy před koncem rallye před Šibalovem o téměř 15 minut. Kategorii automobilů dál vládne s bezmála hodinovým odstupem Francouz Cyril Despres s peugeotem.