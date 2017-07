Čung-wej (Čína) - Martin Kolomý pokračuje v Rallye Hedvábná stezka s penalizací za nedokončenou čtvrteční etapu. V předposledním závodním dnu dnes pilot tatry zajel šestý čas a v celkovém pořadí mu podle neoficiálních výsledků na webu soutěže patří jedenácté místo.

Kolomý ve 12. etapě přišel o průběžnou třetí pozici kvůli problémům s řízením. Zůstal stát ve špatně přístupném terénu, dokud se týmu nepodařilo nadvakrát dopravit vrtulníkem na místo náhradní díl. Napoprvé při shození z dvacetimetrové výšky součástka praskla.

"Jak se říká, když se to se.e, tak pořádně. Naštěstí shoz číslo 2 z výšky pěti metrů dopadl podstatně lépe a Phoenix je provozu schopný. Jsme rádi, že se nám podařilo dostat Martina zpět na trať a do závodu," uvedl na webu týmu Buggyra ředitel vývoje Robin Dolejš.

"Je to velká škoda přijít o celkové umístění tak blízko před cílem," řekl Kolomý. Do 13. etapy vyrážel ze zadních pozic. "Startovat zezadu je peklo, cesty jsou rozježděné a nedá se vůbec jet. Na některé duny jsme si museli několikrát najíždět, abychom nikde nezapadli. Phoenix ale zase letí, tak valíme dál," hlásil na facebooku v průběhu předposlední etapy s 318 měřenými kilometry.

Celkové pořadí ovládli ruští piloti kamazů. Zvítězil Dmitrij Sotnikov před Antonem Šibalovem a Airatem Mardějevem, stejné bylo pořadí i ve 13. etapě. Soutěž automobilů vyhrál s více než hodinovým náskokem Francouz Cyril Despres s peugeotem.

Konečné pořadí:

Automobily: 1. Despres (Fr./Peugeot) 41:46:25, 2. Lavieille (Fr./Baicmotor) -1:04:39, 3. Chan Wej (Čína/Geely SMG) -1:11:29.

Kamiony: 1. Sotnikov 43:45:38, 2. Šibalov -6:04, 3. Mardějev (všichni Rus./Kamaz) -23:12, ...11. Kolomý -112:12:10, Loprais (oba ČR/Tatra) nedokončil.