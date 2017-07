Semej (Kazachstán) - Martin Kolomý s tatrou přišel v páté etapě Rallye Hedvábná stezka o vedení v kategorii kamionů. Pilot týmu Buggyra Racing zaostal na téměř 500 měřených kilometrech mezi Astanou a Semej v Kazachstánu o více než 37 minut za nejrychlejším Dmitrijem Sotnikovem z Ruska a klesl na průběžné třetí místo.

Kolomý startoval do dnešní etapy jako první a podle informací z webu soutěže hned dvakrát v úvodu zapadl. Ve druhém případě ztratil v močálech více než 20 minut a pomohl mu až Kazach Artur Ardavičus. V etapě byl až devátý.

"Zaplatili jsme daň za start z prvního místa. Uvízli jsme v močále a čekali, až nás někdo vytáhne. Bohužel ani jeden z MAZu nezastavil, až Artur nás vytáhl, za což velký dík," řekl Kolomý.

Celkově za Sotnikovem, který zajel absolutně druhý čas za Cyrilem Despresem z Francie s továrním peugeotem, zaostává o 15:27 minuty. Druhý mezi kamiony je Anton Šibalov, Sotnikovův kolega z Kamazu.

"Trať byla opět nádherná, ale co předvádí Kamaz, je dost nepochopitelný. Zkracují si trať takovým způsobem, že se až divím, zda to mají za potřebí," řekl Kolomý, pro kterého je závod hlavně testem na další ročník Rallye Dakar. "Nevadí, bojujeme dál. Hlavně, že Tatra letí. Pro nás to jsou drahocenné zkušenosti," dodal.

Do rallye se po dvou vynechaných etapách vrátil Aleš Loprais, ale zřejmě má opět technické problémy a na mezičasech výrazně zaostává.

Kategorii automobilů dál vede Sébastien Loeb z Francie, který dnes zaostal za Despresem o 17:40 minuty a byl pátý. V součtu odjetých etap má více než 50 minut náskoku.