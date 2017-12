Praha - Pilot kamionu Tatra Martin Kolomý dokázal na Rallye Dakar již několikrát vyhrát etapu, výrazný úspěch v celkovém pořadí mu však zatím chybí. V nadcházejícím ročníku slavné soutěže by to zástupce týmu Buggyra Racing rád změnil a vylepšil své maximum - páté místo z roku 2013.

"Vyhrané etapy jsou krásné, jsem za to rád, ale rozhoduje až výsledek v cíli. Je to maratonská soutěž. Vždy si říkám, že pojedeme hlavou, ale ona je to už taková střelba, že moc úseků se prodávat nedá," řekl Kolomý, který byl v předešlém ročníku rallye po technických problémech patnáctý.

Tentokrát ale věří, že bude jeho tatra fungovat spolehlivě. "Nic jsme nepodcenili a všechno stihli. Máme i další doprovodný vůz, vše je na sto procent," uvedl Kolomý. Vylepšený je i vůz Tatra Phoenix. "Jsou tam určité změny k lepšímu. Všechno ale prověří až závod," řekl.

Podstatnou součástí přípravy celého týmu byl start na červencové Rallye Hedvábné stezky, kde byl Kolomý dlouho ve hře o umístění na stupních vítězů. Po technických problémech a následné penalizaci v poslední etapě ale klesl na jedenácté místo.

"Silk way nás nabudila. Víme, že máme auto nachystané, a kdyby nebylo technické závady na řízení, byli bychom na pódiu. Chybělo závodnické štěstí a doufám, že nám nebude chybět na Dakaru," uvedl čtyřiačtyřicetiletý závodník.

Radost mu udělala i jihoamerická trať, hned na začátku se bude několik dní závodit v písku. "Bude to hodně náročné a myslím si, že se tam rozlosuje celá soutěž. Vždy jsme bojovali o pěkná startovní čísla, teď to bude jedno. Po prvním dnu se to přeskupí a nalajnuje," předpokládá Kolomý, který vyrazí na trať s číslem 505.

V písku jezdí rád, i těžké etapy mu vyhovují. "Nechám sám sebe překvapit, jak to bude. Před pěti šesti lety jsem v Peru v písku ležel na boku, ale je dobré, že tam vás postaví na kola a můžete jet dál. Když s tím lehnete na rychlé vložce, tak se to těžko spravuje," pousmál se jezdec z Bruntálu.

Ve 40. ročníku Rallye Dakar se Kolomý představí s novou posádkou, bratry Kiliány nahradí navigátor Rostislav Plný a mechanik Jiří Stross. "Zatím jsme spolu jen v rámci testování, ale myslím, že se bez problémů sladíme. Rosťa už na maratonských soutěžích byl a Jirka se mnou jel Silk way," řekl Kolomý.