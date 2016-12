Praha - S novým týmovým kolegou, ale se stejnými cíli jako v minulosti se postaví za týden na start Rallye Dakar pilot kamionu Tatra Martin Kolomý. Pátý muž z roku 2013 by rád zabojoval o sošku beduína, kterou na slavném závodě dostává nejlepší trojice v každé kategorii. Uvědomuje si ale, že k úspěchu potřebuje i štěstí a musí se mu vyhýbat i technické problémy. Ty jej totiž před rokem vyřadily ze hry o nejvyšší mety.

"Ambice i úspěchy můžete mít, ale je to hodně o štěstí. Není to otázka jednoho dvou dnů jako krátkodobé soutěže v průběhu roku. Dakar je dvanáct dní naplno a všichni se snažíme zajet co nejlepší výsledky. Vím, že se ke špičce dokážu přiblížit, a snažím se s ní jet. Jak to dopadne, to nikdo z nás neví," řekl Kolomý ČTK. "Určitě bych si chtěl dovést beduína. Je to ale těžké," podotkl pilot týmu Buggyra Racing.

Podle třiačtyřicetiletého závodníka se navíc každoročně zvyšuje počet jezdců, kteří mohou zasáhnout do bojů o přední pozice. "Loni jsme si říkali, že jich tam je deset, dnes je jich patnáct. Vylepšují se auta a styl závodění tomu napomáhá. Jede se více jako WRC," uvedl Kolomý. Jeho týmovým kolegou bude nově Aleš Loprais. "Oba se chceme držet v Top 10 nebo ještě lépe v Top 5 a třeba se střídat v etapách na stupních vítězů. Jsme zkušení a věřím, že to zúročíme," přál si rodák z Bruntálu.

Kolomý se na start 39. ročníku slavné rallye postaví s novým speciálem Tatra Phoenix. Původně sice nebyl nadšený, že má opustit dřívější model kamionu, nakonec ale do vylepšeného vozu usedne. "Jezdí se s ním jinak, i když je to pořád Tatra. Koncepčně je to trochu jiné auto. Například máme větší kabinu. Určitě je to krok správným směrem. Ale do jaké míry se to mělo udělat teď, nebo se mělo odjet pár malých závodů, to si řekneme po Dakaru. Doufám, že nebudeme mít žádné dětské nemoci a bude to fungovat," řekl Kolomý.

Pořadatelé připravili pro účastníky soutěže náročnou trať, která je nejméně z poloviny zavede do vysokých hor. V šesti etapách se budou pohybovat v nadmořských výškách přes 3500 metrů. "Tohle já moc neřeším. Beru to tak, že jedeme Dakar. Hory tam byly i v minulosti, teď jich bude trošku víc," uvedl pragmaticky Kolomý.

Stejně jako řada dalších jezdců se na netradiční podmínky připravoval v takzvaném kyslíkovém stanu. "Je to velká pomoc. I z pohledu rychlejší regenerace," uvedl Kolomý, který díky tréninku i viditelně zhubnul. "Mám výkyvy, ale není to extrém. Nejvíc jsem shodil po nehodě 2011," připomněl vážnou kolizi před necelými šesti lety.