Tupiza (Bolívie) - Blíže nespecifikované technické problémy výrazně přibrzdily na Rallye Dakar Martina Kolomého, který byl až do čtvrtka nejlepším českým jezdcem v kategorii kamionů. Člen týmu Buggyra Racing ve 4. etapě ztratil více než hodinu a propadl se na třinácté místo průběžného pořadí. Není jasné, zda bude Kolomý ve slavné soutěži pokračovat.

Začátek etapy se přitom Kolomému podařil a bojoval s Eduarem Nikolajevem z Ruska o vedení. "Duny byly nádherný. Celou tu dobu jsme se honili s Nikolajevem. Chvilku jsme vedli my, chvilku on. Bylo to těžký, ale hezký," uvedl Kolomý.

Poté ale začal mít technické problémy. "Snažili jsme se to opravit, což se nám nedařilo. Nadmořská výška tomu dává zabrat. Teď na tom pracují kluci a uvidíme, jestli budeme pokračovat," řekl Kolomý. Co přesně se stalo, tým nezveřejnil. "Nechceme to vzdát a budeme dělat vše pro to, aby mohl Martin ráno pokračovat dál. Ta dnešní noc bude hodně dlouhá," uvedl v bivaku technický ředitel týmu Robin Dolejš.

Nejlepším Čechem v kamionech je Kolomého týmový kolega Aleš Loprais na devátém místě. I on ve čtvrtek řešil technické problémy. "Prvních pět kilometrů vypadalo dobře a na šestém přišel stejný problém jako v předešlé etapě, tedy servo pumpa. Výměnou jsme ztratili asi dvacet minut," uvedl Loprais.

Ve skvělých výkonech pokračuje motocyklista Ondřej Klymčiw, jenž se posunul již na průběžné 14. místo. Ke zlepšení mu pomohly i penalizace řady jezdců za tankování mimo vyhrazený prostor. Mezi automobily je patnáctý Martin Prokop.

Bývalý šampion Sainz po havárii Dakar znovu nedokončí

Už popáté za sebou vítěz Rallye Dakar z roku 2010 a někdejší mistr světa Carlos Sainz slavnou soutěž nedokončí. Čtyřiapadesátiletý španělský jezdec havaroval během čtvrté etapy v bolivijských Andách, svůj peugeot několikrát převrátil na střechu a skončil v rokli.

"Sotva budeme moci auto opravit, je hodně poničené," řekl Sainz po čtvrteční etapě, před níž figuroval na druhém místě. O pár hodin později musel z Dakaru odstoupit, stejně jako o den dříve dvojnásobný šampion Katařan Násir Attíja, jenž utrhl kolo a rovněž nestihl dát poškozený vůz dohromady.

Kategorii automobilů po čtvrté etapě nově vede Francouz Cyril Despres, jehož krajan Sébastien Loeb ztratil kvůli potížím s motorem přes 22 minut. Martin Prokop je průběžně patnáctý.