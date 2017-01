San Salvador de Jujuy (Argentina) - Pilot kamionu Tatra Martin Kolomý obsadil druhé místo v extrémně náročné středeční 3. etapě Rallye Dakar a druhý je i průběžně. O možné vedení jej připravila dodatečná tříminutová penalizace. V čele je nově Rus Eduard Nikolajev, na něhož Kolomý ztrácí 2:27 minuty.

"Výsledek dobrý, ale od první půlky nám nejde spojka, takže jsem se s tím hodně trápil. V těžkých pasážích jsem jednou tak kroutil volantem, že jsem si vypnul pásy a vyletěl z nich. Musíme udělat pár změn, opravit to a pojedeme bojovat dál," uvedl Kolomý v tiskové zprávě.

Dodatečná hodinová penalizace připravila o výborný výsledek i Martina Prokopa mezi automobily. Původně figuroval na devátém místě v etapě a průběžně měl být desátý, nakonec mu však patří až 18. místo. Český jezdec byl potrestán za neprojetí jednoho z kontrolních bodů.

"Je to mrzutá komplikace, ale nedá se nic dělat. Jedeme a bojujeme dál," uvedl Prokop, jenž měl v úterý velké problémy s technikou. Ve středu už byl jeho ford v pořádku. "Po předešlé pekelné etapě auto fungovalo již o mnoho lépe, takže jsme se místo chlazení a obav o fungování motoru mohli začít věnovat závodění," oddechl si Prokop.

Účastníci 39. ročníku slavné rallye se ve středu přesunuli do And a museli se vypořádat i s nepřízní počasí. "Zastihla nás tam bouřka a začalo sněžit, takže oproti úterním téměř padesáti stupňům ve stínu to byla celkem srandovní změna," uvedl Prokop.

Mezi motocyklisty zůstal nejlepším Čechem Ondřej Klymčiw, který je třiadvacátý. Ve středu se ale nejvíce dařilo Milanu Engelovi, jenž zajel 24. čas a průběžně je o deset míst horší. "Zkoušel jsem stahovat to, co jsem první den zkazil. A docela se mi dařilo. Trať byla krásná a prostě jsem to tam dával. Nasadil jsem si svoje tempo a jelo se mi dobře. Podařilo se mi trošku snížit ztrátu a teď se těším na další den," řekl jezdec týmu Moto Racing Group.

Skvělý výsledek zajel mezi čtyřkolkami Josef Macháček, který byl třetí a posunul se na průběžné šesté místo. "Nahoře to nebylo jednoduché, začalo krápat, takže jsme si všichni brali pláštěnky. Pak jsem se rozjel a měl jsem plný klín krup, takže teploty musely být hodně nízko. Blesky byly úplně jiné, než je známe doma, byli jsme vysoko a měl jsem chuť se na to vykašlat. Každý jsme byli potencionální cíl blesku," uvedl Macháček po etapě, v které jezdci vystoupali do výšky téměř 5000 metrů nad mořem.

Problémy s technikou přibrzdily Davida Pabišku, který musel svůj motocykl opravovat. Zdeněk Tůma jedoucí na čtyřkolce se stal dalším z Čechů, kteří bojovali s vytékajícím benzínem z nádrže. Dodatečná penalizace 20 minut připravila o velmi dobrý výsledek i Martina Macíka mezi kamiony. Půlhodinovou ztrátu nabral Aleš Loprais poté, co 20 km před cílem musel na trati měnit hydraulické čerpadlo.

Rallye Dakar - 3. etapa: San Miguel de Tucumán - San Salvador de Jujuy (motocykly a automobily 780 km/měřených 364 km, kamiony 757/199 km):

Automobily: 1. Peterhansel, Cottret (Fr./Peugeot) 4:18:17, 2. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) -1:54, 3. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) -3:08, ...21. Prokop, Minorová (ČR, Rak./Ford) -1:19:06.

Průběžné pořadí: 1. Loeb 6:54:56, 2. Sainz -42, 3. Peterhansel -4:18, ...18. Prokop -1:33:54.

Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 4:23:41, 2. Sunderland (Brit./KTM) -12:29, 3. Renet (Fr./Husqvarna) -15:30, ...24. Engel (ČR/KTM) -47:17, 25. Klymčiw (ČR/Husqvarna) -51:35, 69. Pabiška -2:00:19, 84. Lhotský (oba ČR/KTM) -2:33:42, 86. Vlček (ČR/Husqvarna) -2:35:14.

Průběžné pořadí: 1. Barreda 7:36:30, 2. Sunderland -10:20, 3. Goncalves (Portug./Honda) -13:42, ...23. Klymčiw -1:00:00, 34. Engel -1:28:34, 53. Pabiška -2:21:19, 84. Lhotský -3:38:02, 86. Vlček -3:39:21.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 2:45:51, 2. Kolomý (ČR/Tatra) -3:48, 3. Villagra (Arg./Iveco) -4:33, ...15. Loprais (ČR/Tatra) -29:55, 17. Macík ml. (ČR/Liaz) -33:37.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 5:57:56, 2. Kolomý -2:27, 3. Villagra -4:07, ...11. Loprais -30:32, 16. Macík ml. -37:17.

Čtyřkolky: 1. González (Arg./Yamaha) 5:58:39, 2. Casale (Chile/Yamaha) -4:41, 3. Macháček (ČR/Yamaha) -9:56, ...15. Kubiena (ČR/Ibos) -40:24, 21. Tůma (ČR/Yamaha) -1:31:01.

Průběžné pořadí: 1. Casale 9:58:51, 2. González -4:37, 3. Copetti (Arg./Yamaha) -18:06, ...6. Macháček -20:00, 11. Kubiena -42:11, 21. Tůma -2:22:49.