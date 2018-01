San Juan de Marcona (Peru) - Ondřej Klymčiw a Tomáš Kubiena se stali prvními Čechy, pro které předčasně skončil jubilejní 40. ročník Rallye Dakar. Ze hry o solidní umístění je i pilot kamionu Tatra Martin Kolomý, který po technických problémech nestihl v limitu dojet do cíle třetí etapy.

"Začátek etapy byl nádherný, ale pak nás postihla technická závada na elektroinstalaci a odstavilo nás to na dost dlouhou dobu. Nemohli jsme to najít, ale důležité je, že jsme v cíli a můžeme pokračovat. Sice s velkou ztrátou, ale budeme bojovat dál, protože jsme na začátku soutěže," uvedl Kolomý, který by měl pokračovat s penalizací.

Pilot týmu Buggyra byl před etapou čtvrtý a dařilo se mu i v pondělí, až do poruchy. "Měli jsme to hodně dobře rozjeté, byli jsme hodně vepředu a věděli jsme, že už nás někdo moc nestáhne, protože ten začátek byl hodně náročný. Ale bohužel stalo se, do techniky nikdo nevidí. I když přijedeme stoprocentně nachystaní, pořád to jsou jen drátky a roztočený kolečka. Je to prostě smůla," řekl Kolomý.

Technika pozlobila i Aleše Lopraise, jenž dojel do cíle se ztrátou 86 minut a klesl z průběžného třetího místa na sedmé. Drtivou část manka nabral opravou předního náhonu, elektroniky a úniku oleje u motoru. "Pak jsme jeli úplně poslední, bez dobíjení a museli jsme dát externí baterie. Byl to těžký moment, ale je to nic proti tomu, co se stalo Ondrovi Klymčiwovi. U nás je to jen technika, nejdůležitější je zdraví," uvedl Loprais.

Vítěz první etapy věří, že se může vrátit do bojů o medailová umístění. "Budeme se snažit tlačit, co to půjde, a stahovat. Pořád tam vidím malou šanci na pódium. Letošní Dakar je těžký a my rychlost máme. Jen nám musí držet technika, což je u nás věčný boj. Zkusíme tam vepředu ještě zaprášit," dodal Loprais. Na nejrychlejšího Rusa Eduarda Nikolajeva ztrácí 1:31 hodiny a na třetí místo 38 minut.

Na pozici nejlepšího Čecha mezi kamiony se posunul Martin Macík, který byl v pondělí čtvrtý a celkově je pátý. "Nejeli jsme přes hranu. Jeli jsme si pěkně to svoje, co už umíme. Nikde jsme se neztratili. Všechno bez problémů a najednou baf, jsme v cíli a čtvrté místo. Takže super," uvedl Macík.

I pilot kamionu Liaz týmu Big Shock Racing měl problémy. V první části etapy po jednom ze skoků poškodil pravý přední tlumič. "Byla to moje chyba. Přehlédl jsem jsem dunu a letěli jsme přes tři metry ve vzduchu. Kluci mechanici ale na přejezdu podali výborný výkon, stihli je bleskově vyměnit a jelo se dál," řekl Macík.

Vpřed se posunul i Prokop, který je mezi automobily devátý. Také on měl problémy. "Byl to očistec, prostě jsme se trápili. Posledních 50 kilometrů bylo tak blbě sluníčko, že nebyly vidět hrany dun. Těsně před cílem jsme jednu přehlédli, zapíchli jsme se čumákem, převalili přes předek a kouleli jsme se dolů. Naštěstí jsme se dokouleli na kola a následně nás netrefil peugeot, kterého jsme krátce předtím předjeli," oddechl si Prokop.

Po Klymčivově nehodě je nejlepším českým motocyklistou Milan Engel, kterému patří celkově 34. příčka. "Etapa se mi líbila. Dostal jsem se do tempa a měl jsem štěstí na lidi, kteří dobře navigovali. Ve správnou dobu jsem se jich chytil a jen jsem si kontroloval navigaci," řekl člen týmu Moto Racing Group. I on ale padal. "Asi dvakrát v dunách, takže se to lepší," řekl Engel.

Svůj motocykl výrazně poničil Jan Veselý, který startuje v kategorii malle moto bez pomoci mechanika a jen s minimálním zajištění. "Kilometr před cílem jsem skočil z duny a zapíchl jsem motorku. Nikdy jsem neviděl, aby někdo urazil na KTM řidítka a já to dokázal už podruhé. Na stejné straně. Nevím, jak to dokážu, ale povedlo se mi to. Naštěstí se mi nic nestalo a do cíle už to bylo kousek," konstatoval Veselý.

Technické problémy měli i automobiloví závodníci Tomáš Ouředníček a Boris Vaculík, motocyklista Jan Brabec nebo čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který havaroval. "Přehlédl jsem jednu nerovnost, všechno se kvůli slunci slilo dohromady. Čtyřkolka byla hodně poničená, naštěstí se mi podařilo dojet i s polovinou přístrojů," řekl Tůma. Další čtyřkolkář Kubiena tolik štěstí neměl a po technické poruše musel odstoupit.