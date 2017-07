Tun-chuang (Čína) - Martin Kolomý dojel v desáté etapě Rallye Hedvábná stezka druhý a v průběžném pořadí se přiblížil k třetímu místu. Na 360 kilometrů dlouhém měřeném úseku mezi čínskými městy Cha-mi a Tun-chuang porazil českého pilota týmu Tatra Buggyra Racing jen Rus Eduard Nikolajev, který byl s kamazem rychlejší o půldruhé minuty. Za celkově třetím Ajratem Mardějevem zaostává Kolomý pouze o 42 sekund.

Kolomý přitom v etapě dlouho figuroval na první pozici, o vítězství ho připravila prasklá pneumatika. "Po včerejší rozbíječce jsme si dnes spravili chuť. Asi nejhezčí etapa doteď, ideální jak pro mě, tak pro našeho Phoenixe. Rychlá, technická, to nám vyhovuje. Dojeli jsme všechny kamazy, bohužel 15 km před cílem nevydržela přední pneumatika a do cíle jsme si po dakarském vzoru zopakovali jízdu po třech," uvedl Kolomý v tiskové zprávě.

V čele kategorie kamionů zůstal Dmitrij Sotnikov, Anton Šibalov na něj ztrácí 15 minut. Mardějev a Kolomý jsou o další čtvrthodinu zpět. "Je to neskutečný, že po téměř třech tisících odjetých závodních kilometrech nás od bedny dělí v podstatě tak málo. Navíc ani první místo není ztracené. Co je půlhodina v dunách, které nás teď čekají? Věřme, že štěstí bude stát při nás až do cíle," dodal Kolomý.

V pondělí v Číně definitivně zastavil Aleš Loprais, jehož tatru v soutěži trápily technické potíže a za nedokončené etapy nasbíral penalizaci přes 500 hodin. "Královna se zase začala hřát, takže jsme byli nuceni z dun vyjet a pokračovat po cestě do bivaku. Je jasné, že problém tady už lépe nevyřešíme. Po zvážení všech možností jsme se rozhodli naše účinkování v letošní Silk Way rally ukončit," uvedl v tiskové zprávě Loprais, jenž nyní začne chystat kamion na dakarskou rallye.

Pilotům automobilů dál vládne s bezmála hodinovým náskokem Francouz Cyril Despres s peugeotem. Jezdce v Číně čekají ještě čtyři etapy, cíl rallye je v sobotu ve městě Si-An.