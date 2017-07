Uržar (Kazachstán) - Martin Kolomý s tatrou obsadil druhé místo v šesté etapě Rallye Hedvábná stezka a v průběžném pořadí kategorie kamionů snížil ztrátu na vedoucího Dmitrije Sotnikova z Ruska s kamazem na 12:53 minuty. Pilot týmu Tatra Buggyra Racing je i nadále třetí.

Účastníci rallye dnes absolvovali 388 kilometrů rychlostní zkoušky mezi kazašskými městy Semej a Uržar. Z kamionů byl nejrychlejší Rus Eduard Nikolajev, za kterým Kolomý zaostal jen o 39 sekund. Sotnikov byl s odstupem dalších více než čtyř minut třetí.

"Nádherná etapa, hodně technicky náročná. Dnes nepršelo, takže to nebylo tak uklouzaný a Phoenix zase letěl. Myslím, že jsme předjeli, koho jen šlo. Před nás se dostal pouze jeden z peugeotů. Jedeme na pohodu. O to větší mam radost, že je z toho dobrý výsledek," řekl Kolomý, který dostal po středeční etapě dodatečně dvouminutovou penalizaci.

Dnes se do rallye naplno opět zapojil i Aleš Loprais, který po technických problémech nedokončil druhou etapu. Do dalších dvou nenastoupil, ve středu ale opět začal závodit. V úterý ho zradila elektrika a do cíle opět nedojel. V 6. etapě zajel devátý čas se ztrátou 37:21 minuty. V celkovém pořadí je poslední, i kvůli 112 hodinám penalizací.

Automobilům i nadále vévodí tovární jezdec Peugeotu Sébastien Loeb z Francie, jenž byl dnes druhý za týmovým kolegou a krajanem Stéphanem Peterhanselem. V průběžném pořadí má devítinásobný světový šampion v rallye náskok více než hodiny na třetího člena týmu francouzské automobilky Cyrila Desprese.