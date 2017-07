Praha - Automobilový jezdec Martin Kolomý byl na Rallye Hedvábná stezka dlouho ve hře o umístění na stupních vítězů, technické problémy a následná penalizace ve dvanácté, a jak se nakonec ukázalo předposlední etapě, jej nakonec z tohoto boje vyřadily. Přesto se pilot Tatra Buggyra Racing týmu vrátil domů s dobrou náladou. Start na náročné soutěži, která vedla z Moskvy do čínského S'-an, si pochvaloval a cíl v podobě testu na další ročník Rallye Dakar splnil.

"Byla to pro nová soutěž, byla to pro nás výzva. Nikdy jsem nic podobného nejel, i když jsme na ní byl asi před deseti lety jako mechanik. Tehdy se končilo v Turkmenistánu. Chtěl jsme si to zkusit a musím říct, že to byla asi jedna z nejtěžších soutěží, kterou jsem kdy jel. S ohledem na náročnost a délku kilometrů. Byla hodně zajímavá," řekl Kolomý na dnešním neformálním setkání s novináři v Praze.

Kolomý společně s navigátorem Michalem Ernstem a mechanikem Jiřím Strossem absolvovali trať se 4400 měřenými kilometry a celkem jich najeli 9800. Absolvovali tak více než dvojnásobný počet "ostrých" kilometrů oproti letošnímu Dakaru.

"Bylo to hodně náročné a úmrtnost techniky byla velká. My a Kamaz jsme vydrželi nejdéle, ostatním se technika pokazila dříve. Kamaz byl připravený na všechno, měli to zmáklé a věděli o něco víc než my. Zejména s ohledem na trať. V některých úsecích odbočili a pak se ve správný moment připojili zpět," poukázal Kolomý na to, že tovární tým Kamazu, pro nějž je rallye domácím závodem, měl velkou výhodu. "Holanďani jednou zkoušeli jet za nimi a vrátili se bez přední nápravy. My to neriskovali," pousmál se.

Kolomý nakonec obsadil 11. místo. O lepší výsledek jej připravily problémy ve dvanácté etapě a následná vysoká penalizace, kterou mu však organizátoři nebyli schopni vysvětlit. Posádka totiž etapu nakonec dokončila a podle všeho jí sto trestných hodin nemělo být připočteno. "Snažili jsme se to vyřešit, ale neuspěli jsme," pokrčil rameny technický ředitel týmu Robin Dolejš.

Přestože Buggyra jako jediná dokázala držet krok s továrním týmem Kamaz a Kolomý na začátku i vedl, nebral pilot propad výsledkovou listinou jako tragédii. "Moc naštvaný jsem nebyl. Věděli jsme, že jsme použili hodně nových dílů na řízení a na začátku jsem si myslel, že vypověděl službu některý z nich. Nakonec se rozbilo něco jiného. To se ale stává, techniku neovlivníme," řekl Kolomý, jenž se domů vrátil se speciální cenou pořadatelů za bojovnost a tři vyhrané etapy.

Teď už se Kolomý začne chystat na lednový jubilejní 40. ročník Rallye Dakar. V srpnu se ještě představí na offroadovém závodě Hungarian Baja, poté už bude tým pracovat na technice. "Musíme ještě pár věcí doladit, ale myslím, že bychom mohli na Dakaru něco ukázat," řekl Kolomý, jenž by se v příštím roce nebránil ani dalšímu startu na Rallye Hedvábná stezka, která by tentokrát měla vést z Číny do Ruska. "Dakar bude vždy číslo 1, ale když se podaří zajistit finance, chtěli bychom jet i za rok," dodal Kolomý.