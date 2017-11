Praha - Plán vyhlídkového kola na Hořejším nábřeží dnešním dnem padá. Investor včas nedodal Praze 5 potřebná povolení, takže smlouva s městskou částí o nájmu pozemku končí. ČTK to sdělil starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09). Radnice nyní chce zahájit diskusi s veřejností o další budoucnosti smíchovské náplavky. Smlouvu o nájmu pozemku, kde mělo šedesátimetrové kolo vzniknout, radnice podepsala loni v srpnu.

"Podklady nedodali, takže z našeho pohledu dnes skončí smlouva a vyzveme je, aby nám předali pozemek zpátky," uvedl Richter. Firma Timsbury Capital měla do dneška městské části dodat povolení od památkářů a dalších institucí, které by musely 60 metrů vysokou atrakci u Vltavy schválit. V průběhu dneška na úřad nic nedorazilo, firma má čas do půlnoci.

Radnice pozemek společnosti pronajala loni za vedení předchozího starosty Radka Klímy (TOP 09). Pražští památkáři už před podpisem smlouvy upozorňovali, že podobně vysoké kolo v dané lokalitě nepovolí. Proti stavbě vznikla i petice, proti jeho instalaci se vyjádřila také primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Podle starosty Richtera plán padá, radnice nicméně i nadále počítá s proměnou a lepším využitím smíchovské náplavky. Úřad už má v ruce studii rozvoje Smíchova z dílny studia Atelier 8000, která obsahuje i změny kolem řeky. Nyní chce městská část podle Richtera zahájit sérii workshopů a setkání, kde se bude moci k budoucnosti nábřeží vyjádřit veřejnost. Tento proces podle něj nějakou dobu potrvá, takže v blízké budoucnosti zřejmě k výraznějším úpravám nedojde.

Původně chystané vyhlídkové kolo mělo stát na části dnešního dětského hřiště. Autoři projektu argumentovali tím, že podobná kola jsou i v jiných evropských metropolích a jde o turisticky velmi vyhledávané atrakce.