Chomutov - Hokejisté Třince v šestém zápase čtvrtfinále play off extraligy podlehli Chomutovu, který proměnil druhý mečbol. Vysoké ambice Ocelářů, kteří byli po základní části druzí, se zastavily na účastníkovi předkola. Vše mohlo být jinak, kdyby ve 37. minutě při vedení Ocelářů 3:2 útočník Daniel Rákos proměnil nadějnou šanci, v níž ale sám proti Jánu Lacovi trefil jen tyč.

Třinečtí měli ve druhé třetině, do níž šli s vedením 3:1, mnoho nadějných šancí, ale žádnou nevyužili. Rákos sám před brankou trefil tyčku, která zachránila už bezmocného Laca. "Trefil jsem tyčku, chybělo málo," řekl Rákos v rozhovoru s novináři. "Nemůžu mluvit za kluky, kteří měli další vyložené šance. Kolikrát to nebylo špatně udělané, ale chybělo trefit prázdnou bránu, což se nám nepovedlo," řekl Rákos.

Piráti ve druhé části nejprve snížili na 2:3 a poté využil hrubé chyby Vladimíra Draveckého domácí útočník Dávid Skokan, jenž jedenáct vteřin před koncem třetiny vyrovnal.

"Myslím, že jsme druhou třetinu odehráli dobře, ale neproměnili jsme vyložené šance, které jsme si vypracovali. Měli jsme tam dva, nebo tři samostatné nájezdy. Já dal tyčku a oni z protiútoku snížili. Vlastními individuálními chybami jsme dostali soupeře na koně a po další chybě v naší přesilovce Chomutov srovnal," uvedl pardubický rodák.

Dvacet minut před koncem základní hrací doby tak byl stav 3:3. Ve 44. minutě přišlo rozhodnutí, když Michal Poletín tečoval nahození Bretta Flemminga. Pojistku přidal do prázdné branky Jan Rutta. "Rozhodli jednoduchou střelou od modré," mrzelo Rákose.

Oceláři měli před začátkem play off nejvyšší ambice, jen Liberec skončil v základní části nad nimi. "Není to nic příjemného, představovali jsme si to jinak," přiznal dvojnásobný extraligový šampion s Pardubicemi. "Je to pro nás zklamání, ale takový je sport a takový je hokej. Musíme se z toho poučit," řekl Rákos.

Třinec si sérii zkomplikoval hned na jejím začátku, kdy prohrál oba domácí zápasy. "Jet za stavu 0:2 na led soupeře, to se strašně špatně otáčí. Myslím, že jsme se s tím ještě statečně prali, ale série se lámala asi už v těch prvních dvou zápasech doma. A zbytečnými fauly, jež jsme po celou sérii dělali. V play off to zaprvé stojí síly a zadruhé Chomutov hrál přesilovky dobře," ocenil Rákos.

Třinec si druhou příčkou po základní části zajistil přímý postup do čtvrtfinále play off a musel čekat, neboť jeho soupeř vzešel až z dlouhé pětizápasové série Chomutova proti Mladé Boleslavi. "Nepodcenili jsme je. Ale možná rozhodlo, že byli rozehraní z předkola a my jsme stáli. Nechci na to prohru házet, ale začátek nám utekl. Celkově byly ale všechny zápasy vyrovnané, o čemž svědčí i ta čtyři prodloužení," připomněl Rákos.

Piráti v play off hodně zlepšili hru v oslabení, když se z úspěšnosti pod 80 procent v základní části dostali ve vyřazovacích bojích na 88 procent. "Až na dnešní zápas nás nepouštěli do jejich předbrankového prostoru. To asi bylo to nejdůležitější, protože jsme se v předešlých zápasech nedostávali do vyložených šancí. Chomutov určitě podržel i gólman Laco, ale hodně mu pomáhali obránci, v hodně případech mu to usnadnili," uvedl Rákos.