Papežská kolej Nepomucenum pro české a moravské bohoslovce v Římě na snímku z 20. dubna 2018. V Nepomucenu bydlel od února 1965 do své smrti 17. května 1969 český kardinál Josef Beran, jehož ostatky budou převezeny do Prahy a uloženy v katedrále sv. Víta. Plní se tak poslední přání duchovního a politického vězně, jemuž československý komunistický režim znemožnil návrat do vlasti za jeho života i po smrti. ČTK/Šulová Kateřina

Vatikán - Papežská kolej Nepomucenum ve Vatikáně bývala za komunismu místem, kam byli nasazováni agenti tehdejší československé Státní bezpečnosti. Dnes v ní žijí desítky studentů nejen z Čech, ale i z Indie či Tanzánie a o víkendu se do ní chodí doučovat české děti žijící v Itálii. V kapli koleje se ve čtvrtek večer zdejší komunita loučila s kardinálem Josefem Beranem, jehož ostatky dnes budou přepraveny do Prahy. Do kaple se přes noc i dnes chodí s kardinálem, který v Nepomucenu žil ve svém exilu, loučit bohoslovci i řádové sestry.

Rektor koleje Petr Šikula stojí v Zeleném salonku koleje a ukazuje obraz svaté rodiny, utíkající do Egypta, na němž v popředí klečí kardinál Beran se spjatýma rukama. "Podobný osud měl i kardinál Beran, který byl vyloučen sem do Říma, protože pro něj v tehdejším Československu nebylo místo. Nechtěli ho tam, nechtěli ho vidět, nechtěli ho slyšet," říká v salonku, kam okny proniká ze zahrady vůně jasmínu a pomerančovníku a zní hlasy papoušků, které poletují po celém Římě.

Zelený salon zdobí podobizny biskupů a osobností spojených s kolejí. Kolej Nepomucenum je dědičkou původní české koleje Bohemikum. Stála kousek od slavných římských Španělských schodů a byla založena roku 1884 pro studenty z českých diecézí, ti z moravských chodili do německé koleje. Česká kolej po vzniku Československa přestala kapacitou stačit a z iniciativy papeže Pia XI. byl zakoupen pozemek za Římem. Papež daroval také část peněz na výstavbu koleje, další peníze se získaly z českých a moravských diecézí a od krajanů z USA. Za dva roky byla kolej postavena, příští rok oslaví 90 let od svého vzniku.

A začali sem proudit studenti z tehdejšího Československa. "Proud byl záhy přerušen druhou světovou válkou, po válce přišli nadšení noví. Někteří se stihli do roku 1948 vrátit, ale protože se vrátili z Říma, byli považováno komunistickou diktaturou za vatikánské špiony, a tak je většinou pozavírali do vězení. Ti, co se vrátit nestihli, už se vrátit nemohli a většinou sloužili v českých komunitách různě po světě," říká Šikula.

Během totality dům fungoval pro ty bohoslovce, kterým se podařilo překonat železnou oponu. "A do těchto poměrů sem přichází kardinál Beran. Mohl v Římě bydlet v kardinálských bytech, které mu byly k dispozici, přesto zvolil možnost bydlet v obyčejném prostředí, v české koleji," říká Šikula. Připomíná, že Beran, který zemřel v roce 1969, by si nikdy dobrovolně nezvolil být pohřben v papežské hrobce. "Bylo to nouzové řešení, na které tehdy papež Pavel VI. přišel," říká. Připomíná, že po vyzvednutí Beranových ostatků z kaple pod bazilikou sv. Petra zůstává v papežské hrobce už jen jeden kardinál, který nebyl papežem. "Je tam ale čilý ruch, v souvislosti se svatořečeními jsou papeži přenášeni a ukládáni na jiná místa v bazilice," vysvětluje.

"Až do 90. let se kolej potýkala s tím, že sem přicházeli jen studenti, kterým se podařilo prostříhat se přes dráty, nebo studenti, bohužel, nasazení tehdejším režimem. Atmosféra v koleji nebyla mnohdy velmi příjemná. Bylo tu napětí, nejistota, kdo je, nebo není agent," uvedl.

Teprve po revoluci se obnovil běžný režim, přicházejí čeští bohoslovci, aktuálně jich je 18. Kromě dvou českých a jednoho slovenského je v koleji dnes skupina kněží z Indie, Tanzánie a Kamerunu. Oficiální jazyk se změnil z češtiny na italštinu. Komunitu doplňují sestry sv. Karla Boromejského. Využívají ji i krajané a o sobotách do ní chodí asi 30 českých dětí doplňovat si vzdělání o české předměty.