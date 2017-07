Mladá Boleslav - Třetí zápas v předkolech Evropské ligy a třetí gól. Fotbalista Mladé Boleslavi Jan Chramosta potvrdil střeleckou formu. Málem to ale Středočechům v úvodním utkání třetího předkola na výhru nestačilo, protože albánský celek Skënderbeu Korcë v závěru vyrovnal na 1:1. Ale efektní gól Adama Jánoše nakonec přeci jen přinesl těsné vedení. Jeho patičku ocenil i Chramosta.

"Trefil to naprosto nádherně, z čehož mám vážně radost, navíc je to takový náš sváteční střelec. Ale tohle se mu doopravdy povedlo, asi se ho budu muset zeptat, jak se to dělá. A kde to okoukal, protože tohle běžně nedělá," pochválil spoluhráče Chramosta.

Ve 41. minutě byl ale hrdinou sám, poté co ve vápně sebral odražený míč a napálil ho k tyči. Včetně přípravy tak vstřelil už devátý gól v osmi zápasech. "Střelecké štěstí se mě drží. Góly se ode mě čekají a jsem rád, že jsem dnes pomohl týmu k vítězství. Petr Mareš dal dobrý centr, obránce byl trochu dezorientovaný, nějak mu to spadlo na nohu a pak přímo přede mě. Na mně bylo jen, abych zachoval chladnou hlavu a uklidil to. Naštěstí se mi to povedlo," vyprávěl šestadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi.

Se spoluhráči měl ale celou řadu dalších šancí. "Je škoda, že jsme v prvním poločase nedali dva nebo tři góly, protože by to tak pro nás bylo lepší. Takhle nás to ve druhém poločase dohnalo v podobě jejich gólu," litoval Chramosta.

Druhá část utkání totiž nebyla ze strany Mladé Boleslavi tak povedená jako ta první. "Ve druhém poločase jsme si o vyrovnání koledovali. Hosté měli územní převahu, ale nemyslím si, že z ní měli nějakou vyloženou šanci. Bohužel pro nás pak vystřelili a tečovanou střelou dali gól. Asi jsme potřebovali nějaký impulz. Naštěstí nás to nakoplo a dokázali jsme dát ten druhý gól," prohlásil Chramosta

"Ze zápasu mám ale rozporuplné pocity, protože jsme do něj šli s tím, že chceme vyhrát a neinkasovat, což se nám nakonec podařilo jen z půlky. Na druhou stranu jsme ale vítězstvím ukázali, že se s nimi dá hrát," dodal.