Praha - Zatímco v předchozích jarních zápasech držel brankář Ondřej Kolář svými zákroky fotbalisty Slavie nad vodou, v dnešním derby na Spartě neměl svůj den. Během první půle třikrát inkasoval, z toho dvakrát lacině, a proto po remíze 3:3 děkoval spoluhráčům, že dokázali třígólové manko smazat.

Kolář zaváhal hlavně ve 12. minutě u prvního gólu. Nicolae Stanciu pálil skoro z brankové čáry a zimní posila Slavie si míč překvapivě srazila do vlastní sítě. "Dneska jsem klukům moc nepomohl. První gól byl laciný, ten jde samozřejmě za mnou. Chtěl bych klukům poděkovat. Jednou je to tak, že já pomůžu, podruhé oni. Dneska zápas zvládli beze mě a pomohli mi. Zápas urvali až v nastavení a jsem za to strašně rád," řekl Kolář novinářům.

Podruhé inkasoval po vlastním gólu Tomáše Součka a potřetí ze strany na bližší tyč po Stanciuově střele, kterou jemně tečoval Milan Škoda. "Balon letěl na mě, Škodák ten balon tečoval, přizvedl ho a už jsem nebyl schopen reagovat. To mě neobhajuje, na přední tyč bych neměl dostávat gól," uvedl Kolář, který po zimním příchodu z Liberce zažil první pražské derby.

Připustil, že trenér Jindřich Trpišovský v poločase musel zvýšit hlas. "Byla bouřka. My jsme to věděli, že takhle to prostě nejde. Já jsem dostal blbý gól a dostal jsem soupeře na koně. O poločase nás trenér seřval a šli jsme do druhé půle úplně jinak. Dali jsme gól, to nám strašně pomohlo. Já věřil, že to ještě zvládneme," řekl Kolář.

Vzhledem k průběhu bod bral, i když Slavia v boji o smazání náskoku vedoucí Plzně ztratila. "Zisk bodu je malé vítězství, to bych lhal, kdybych řekl, že ne. Prohráli jsme 0:3, ale v tomhle mužstvu je obrovská síla, že jsme se zvedli. Popravdě, když jsme dostali na 0:3, bál jsem se, abychom neinkasovali čtyři nebo pět gólů," prohlásil Kolář. "Plzeň to má ve svých rukách a záleží na ní, jestli bude ztrácet nebo ne," dodal.

V derby hned čtyřikrát změnilo verdikt video. "Jsem rád, že tam je. Pro nás to bylo 50 na 50. Jeden gól nám neuznali a v 90. minutě nám zase odpískali penaltu. Co je akorát v tomhle počasí hrozné, že když se to zkoumalo, tak jsme tam mrzli," doplnil Kolář.