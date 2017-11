Plzeň - Plzeňský záložník Daniel Kolář před třemi týdny rozhodl gólem o výhře 1:0 na Spartě, stejný výsledek zařídil Viktorii i v dnešním šlágru 13. ligového kola se Slavií. Dvaatřicetiletý fotbalista své branky bere částečně jako zadostiučinění, protože cítil, že po letním návratu z Turecka do Plzně mu hodně lidí nevěřilo.

"Samozřejmě je to pro mě takové trošku zadostiučinění. Asi mi málo lidí věřilo, dost se o mě pochybovalo. Doufám, že tohle je aspoň trošku znamení, že ještě něco umím a že mám nějaký přínos pro to, abychom s Plzní hráli nahoře," řekl Kolář na tiskové konferenci.

Domácí zápas se Slavií rozhodl v 79. minutě dalekonosnou střelou, která překvapila brankáře Jana Laštůvku. "Stačil jsem otevřít oči, takže jsem pak viděl jenom to, jak tam Laštůvka udělal úkrok do strany a zapadlo to tam víceméně doprostředka," popsal svůj pátý ligový zásah v ročníku.

Viktoria měla hlavně po změně stran víc gólových šancí než úřadující mistři ze Slavie. "Už jsme si říkali, že terén je těžký a je potřeba střílet. Měli jsme tam šance, mohli jsme dát gól dřív. Já, Krmi (Michael Krmenčík), myslím, že Radim Řezník tam měl šanci. Tím, že jsme za tím šli, tak jsme byli odměněni všichni. Aspoň tím jedním gólem a hlavně vítězstvím," uvedl Kolář.

Svěřenci Pavla Vrby vyhráli i 13. ligové utkání v této sezoně a opět se přiblížili mistrovskému titulu. Na druhou Olomouc v tabulce mají třináctibodový náskok a na třetí Slavii ještě o bod víc. "Nad tím nepřemýšlím, co by se muselo stát, abychom ten náskok ztratili. Doufám, že se stane to, že budeme pokračovat v koncentraci na další zápas, abychom vyhrávali, snažili se hrát dobrý fotbal a bavili lidi. Uvidíme, co z toho nakonec bude," prohlásil bývalý reprezentant.

Těší ho i fakt, že pražské kluby Slavia a Sparta, které v létě hodně investovaly do zahraničních posil, jsou daleko za Plzní. "Ty ohlasy byly takové, že peníze vládnou fotbalu a že když si někdo nakoupí hráče, tak mu to automaticky zaručí vítězství. My jsme samozřejmě rádi, že to dementujeme každý zápas. I když nemáme takové možnosti jako Slavia, snažíme se hrát dobrý fotbal a dneska jsme jim to dokázali," upozornil Kolář.

Radost měl i z přítomnosti bývalého plzeňského spoluhráče Mariána Čišovského, jenž se zotavuje z amyotrofické laterální sklerózy. "Tím, že se přijde podívat jednou na zápas, neznamená, že na něj nemyslíme každý zápas. Já bych to s tím vůbec nespojoval, to už nemá s fotbalem nic společného," řekl Kolář. "Myslím, že to Marián zvládá skvěle. Je to největší bojovník a nikdo z nás si neumí představit, jak to musí být těžké," dodal někdejší hráč Sparty nebo Gaziantepsporu.