Nový velvyslanec ve Vatikánu Václav Kolaja (na snímku) nastoupí do funkce 10. května 2018. ČTK to řekla 24. dubna 2018 Irena Valentová z ministerstva zahraničí. Kolaja nahradí Pavla Vošalíka, jenž funkci zastával téměř deset let. Jedou z posledních událostí, na níž se významně podílel, byla repatriace ostatků kardinála Josefa Berana. ČTK/Ministerstvo zahraničních věcí ČR