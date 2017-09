Hradec Králové - Hattrick útočníka Bedřicha Köhlera v 5. kole domácí soutěže zajistil hokejistům Hradce Králové první tříbodové vítězství v extraligové sezoně. Mountfield porazil dalšího z velkých favoritů extraligy Třinec 3:1 a opustil poslední místo tabulky, přestože inkasoval jako první.

Mountfield sice získal v pátek první body v sezoně, přesto byl před duelem s druhým Třincem na dně tabulky. V prvních deseti minutách Oceláři tyto papírové předpoklady naplňovali a byli aktivnější. Jejich tlak také vedl k vedoucí brance - v sedmé minutě se dorážkou prosadil kanonýr Martin Růžička. Gólman Sedláček sice nejprve zasáhl při Rákosově úniku, ale třinecký útočník poté vrátil puk před bránu, kde si ho našel skórující střelec. Hradec měl v první části prakticky jen jednu šanci, v přesilovce dorážel Koukal, ale gól nepadl. Definitivní verdikt však přišel až poté, co situaci přezkoumal videorozhodčí.

Ve druhé třetině pokračovali hosté v náporu, jenže stál proti nim Sedláček, jenž stejně jako v pátek proti Plzni podal velmi dobrý výkon. Východočechům navíc ve 28. minutě pomohla akce dvou zkušených tahounů: Kukumberg objel prakticky celé útočné pásmo, poté nahodil puk na Hrubce, jenž ho vyrazil pouze před sebe, kde byl připraven urostlý Köhler.

Vyrovnávací gól týmu kouče Sýkory velmi pomohl, domácí byli najednou mnohem bojovnější i přímočařejší. Oceláři se tlačili vpřed, a tak měl Mountfield možnost jít do brejků. Hrubec si však s velkým klidem poradil se střelami Jarůška či Köhlera. Velkou příležitost dostal Hradec ve 40. minutě, kdy začal hrát přesilovku čtyři na tři. Vyloženou šanci však Džerinšovi chytil Hrubec.

Začátek třetí části Hradci vyšel. Domácí sice nejprve nezvládli déle než dvě minuty trvající přesilovku pět na tři, ale poté začal úřadovat Köhler. V následující klasické početní výhodě ve 44. minutě lehce tečoval perfektní Bednářovu přihrávku a o minutu později učebnicově zvládl oslabení. Při něm zablokoval rozehrávku, ujel obraně, prostřelil Hrubce a dovršil hattrick. Od té doby vsadili Královéhradečtí na defenzivu a protiútoky. Velké šance však neproměnili Šimánek ani Cibulskis. Přesto domácí cenné vítězství udrželi.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, celou první třetinu jsme se nedostali do hry, což umocnila i obdržená branka. Ve všech utkáních jsme inkasovali jako první a proti Třinci to nebylo výjimkou. Psychicky nám to nepomohlo. Třinec začal ve velkém stylu, skvěle se pohyboval a my jsme nestíhali. Do zápasu jsme se paradoxně dostali v oslabeních, výborně jsme je odpracovali. Pak se výkon začal zlepšovat a vygradoval ve třetí třetině. Hráčům bych chtěl poděkovat za výkon ve druhé části zápasu."

Václav Varaďa (Třinec): "Konečný výsledek mě samozřejmě mrzí. V první třetině naše hra odpovídala tomu, co jsme chtěli hrát. Domácím navíc vzal vítr z plachet gól, který dostali. V tu dobu čekali, co s nimi provedeme. I když jsme ve druhé třetině měli nějaké šance, tak se hra srovnala. Ve třetí třetině nám dali gól z přesilovky a byli lepší."

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Köhler (Kukumberg, Rosandič), 44. Köhler (Bednář, Džerinš), 45. Köhler - 7. Martin Růžička (Rákos, Polanský). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:9. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4760.

Hradec Králové: J. Sedláček - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandič - Bednář, Džerinš, Šimánek - Jarůšek, Koukal, Zigo - Köhler, Kukumberg, Vopelka - J. Dvořák, Miškář, Čáp. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.

Třinec: Hrubec - Linhart, Adámek, Jank, Roth, M. Doudera, D. Musil - Rákos, Marcinko, Martin Růžička - Adamský, Polanský, Svačina - Dravecký, Marosz, Irgl - O. Kovařčík, Cienciala, Hrňa. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.