St. Louis (USA) - Americký golfista Brooks Koepka odolal tlaku Tigera Woodse a po US Open letos vyhrál také PGA Championship. V St. Louis zvítězil s šestnácti ranami pod par a získal už svůj třetí major titul.

V horkém počasí, které umocňoval skvělým výkonem Woods a po každém z jeho osmi birdie finálového kola se ozývaly mohutné oslavy fanoušků, dokázal Koepka udržet nervy. Sice v neděli udělal dvě chyby na čtyřce a pětce, ale pak už jen skóroval a definitivně rozhodl o výhře po dvojici birdie na patnáctce a šestnáctce.

"Pořád jsem si věřil. Věděl jsem, že i když mám za sebou Tigera, tak ho můžu udržet za zády a to se mi povedlo," řekl osmadvacetiletý Kopeka, který vyhrál US Open a PGA Championship jako první od roku 2000, kdy to dokázal Woods. "Každý fandil Tigerovi a to mi ještě pomohlo se zlepšit. Musel jsem, on čekal na moji chybu," uvedl Koepka.

Woodse nakonec porazil o dvě rány. Třetí skončil o další ránu zpět Australan Adam Scott, který chvilku s Koepkou vedl, ale v závěru zahrál bogey.

PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v St. Louis (par 70, dotace 10,5 milionu dolarů):

1. Koepka 264 (69+63+66+66), 2. Woods (oba USA) 266 (70+66+66+64), 3. Scott (Austr.) 267 (70+65+65+67), 4. Rahm (Šp.) 269 (68+67+66+68) a Cink (USA) 269 (67+69+66), 6. Pieters (Belg.) 270 (67+66+71+66), F. Molinari (It.) 270 (68+67+68+67), Thomas 270 (69+65+68+68) a Woodland (oba USA) 270 (64+66+71+69), 10. Cabrera Bello (Šp.) 271 (70+68+69+64) a Hatton (Angl.) 271 (71+67+69+64)