Londýn - Výkon Tomáše Berdycha bude podle Jana Kodeše určující v souboji se srbským tenistou Novakem Djokovičem ve čtvrtfinále Wimbledonu. Český šampion turnaje z roku 1973 uvedl, že bude záležet na Berdychově servisu a jeho odhodlání ukončovat výměny.

"Těžko se dá odhadnout, jak to dopadne. Bude víc záležet na výkonu Berdycha, než na výkonu Djokoviče. Šance je ale vždycky," řekl Kodeš v Londýně.

Ve Wimbledonu byl jednasedmdesátiletý Kodeš poprvé v roce 1964 jako junior a od té doby nechyběl ani jednou. Dnes dopoledne stihl malou autogramiádu své knihy v Tenisové galerii ve Wimbledon Parku, odpoledne plánoval návštěvu wimbledonského muzea se známými i sledovat zápasy.

Berdycha viděl při výhrách nad Španělem Davidem Ferrerem a osmým nasazeným Dominicem Thiemem z Rakouska. "Proti Thiemovi hrál dobře. Připadá mi, že nedělá takové zbytečné chyby. Využívá své zbraně a nedává tolik zadarmo. Mám dojem, že je tady letos každopádně sebevědomější ve hře," všiml si.

Od Kodešovy výhry ve Wimbledonu uběhlo již 44 let a sám by rád viděl nástupce. Třeba letos Berdycha. "Teď je takový ideální čas, kdy by to mohl vyhrát. Myslím celý turnaj. Bylo by to dobrý. Už je na čase, ale nechci ho ňák...," uvedl. Kodeš. Slovo "tlačit" už nedodal, protože ví, jak jsou tenisté neradi do něčeho nuceni.

Trojnásobný grandslamový vítěz si myslí, že by Berdycha nemusela svazovat špatná bilance s bývalou světovou jedničkou. S Djokovičem má negativní bilanci 2:25 a prohrál dvanáctkrát v řadě. "To není rozhodující. O tom to není. Je to o tom, jak si hráč věří ve své hře. Když si Berdych bude věřit, že hraje dobře, tak je jedno, s kým hraje. Když bude hrát dobře, šanci má," zopakoval Kodeš.

Přiznal ale, že přeci jen favorizuje trojnásobného vítěze Wimbledonu. "Kdybych měl vsadit peníze, tak na Djokoviče," řekl Kodeš, ale jedním dechem dodal: "Zase si nemyslím, že to je tak jasný, jak ukazuje vzájemná bilance."

Djokovič patří k nejlépe returnujícím hráčům, proto bude důležité Berdychovo podání. "Na servisu jeho hra stojí. Potřebuje dobře servírovat a dávat hodně prvních servisů do kurtu. Když ne, tak ho Djokovič z returnu požene. Hned bude v defenzivě a bude se bránit. Musí dobře servírovat," zdůraznil Kodeš.

Jednatřicetiletý Berdych bude potřebovat rovněž odvahu. Hrát s Djokovičem dlouhé výměny od základní čáry by mu nepomohlo. "V nich by Djokovič pravděpodobně dominoval, protože je v tom mistr," konstatoval Kodeš. "Otázka je, jestli Tomáš nezvolí taktiku trošku hurá systém, jít na síť a výměny rozhodovat."

Kodeš má dojem, že Djokovič už není rozladěný jako v Paříži. Do Wimbledonu přijel soustředěný. "Je změněný. Působí sympatičtějším dojmem a hraje s větší chutí. I on si myslí, že Tomáš je pro něj ve čtvrtfinále přijatelný soupeř," řekl Kodeš.