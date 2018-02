Berlín - Koaliční rozhovory se v Německu protáhnou nejméně do pondělí. V neděli, jak konzervativní unie kancléřky Angely Merkelové CDU/CSU a sociální demokraté (SPD) původně plánovali, se jednání podle německých médií uzavřít nepodaří. Trojice stran musí ještě najít shodu především v oblastech zdravotnické politiky a reformy pracovního trhu. Většinu ostatních sporných bodů už se podařilo vyřešit.

Šéfka německé vlády a CDU Merkelová před začátkem dnešních rozhovorů poznamenala, že čeká těžké hodiny vyjednávání. Předseda sociálních demokratů Martin Schulz podotkl, že postoje stran se během koaličních rozhovorů přiblížily, především v sociálněpolitických otázkách je ale podle něj ještě třeba intenzivního vyjednávání. Nemá přitom smysl zvyšovat tlak stanovováním konkrétní hodiny, kdy by rozhovory měly skončit.

Na jejich brzké ukončení naléhala především bavorská CSU, která jako jeden z důvodů v nadsázce uvedla i to, že jejímu předsedovi Horstu Seehoferovi jede dnes v 16:05 SEČ vlak z Berlína do Mnichova. Pozorovatelé ale očekávali, že tak brzy rozhovory neskončí, což se vpodvečer potvrdilo. Pro strany by to ale nemělo představovat velkou komplikaci, protože si jejich vyjednavači už dopředu pro jistotu měli udělat volno také na pondělí a úterý.

Ve zdravotnictví sociální demokraté usilují o zmenšení rozdílu mezi běžnými pacienty a lidmi se soukromým zdravotním pojištěním. Privátně pojištění pacienti mají mnohdy rychlejší přístup k doktorům, kteří za jejich ošetření inkasují výrazně více peněz. Na pracovním trhu chce SPD snížit počet lidí, kteří mají smlouvu na dobu určitou, a usnadnit lidem přechod od práce na částečný úvazek k práci na plný úvazek.

Na rozdíl od těchto oblastí už vyjednavači našli shodu například v otázkách migrace, ochrany klimatu, zemědělství a bytové či evropské politiky.

Pokud se vyřeší i zbývající neshody, měly by koaliční smlouvu schvalovat sjezdy CDU a CSU a především vnitrostranické referendum SPD, které se nyní jeví jako největší překážka vznikající velké koalici. Tento model totiž nadále odmítá řada sociálních demokratů, kteří mají obavu, že jejich strana v další vládě s Merkelovou znovu ztratí přízeň voličů. Ta se nyní pohybuje na rekordně nízkých hodnotách okolo 18 procent.

Jestliže sociální demokraté řeknou ano, mohla by již třetí velká koalice v Německu za poslední čtyři volební období vzniknout v první polovině března. Sestavování vlády po volbách ještě nikdy ve spolkové republice netrvalo tak dlouho jako nyní.