Praha - Obsáhlou zpověď přináší knižní portrét režiséra a scenáristy Tomáše Vorla, který k jeho letošním šedesátinám vydalo nakladatelství Pražská scéna. Publikace s názvem Rejža Vorel měla křest dnes večer na oslavě jubilea v pražském kině Lucerna, kde ji představil jeho dvorní herec Tomáš Hanák. Filmaři a zároveň i členovi divadelních souborů Sklep a Mimoza, které jsou součástí uměleckého hnutí Pražská pětka, gratulovala spousta přátel.

Knížka dokumentuje jeho divadelní začátky i etapu krátkých grotesek, které ho přivedly na FAMU. Informuje o snímcích, jimiž už asi vstoupil do dějin české kinematografie (Pražská 5 a Kouř), o "diváckých hitech" Gympl a Vejška až po nejnovější snímek Instalatér z Tuchlovic. Editor Jan Dvořák do ní zařadil na dvě stovky fotografií. Vztahují se i ke dvěma titulům, v nichž zavrhuje digitální revoluci útěkem z civilizace do přírody (Cesta z města, Cesta do lesa).

"Tomáš Vorel je nejen nejpilnějším režisérem z okruhu Pražské pětky. Celé toto hnutí už v roce 1988 zachytil ve stejnojmenném filmu a zároveň přispěl k průniku postmoderny do naší kinematografie. Jeho 'rytmikál' Kouř můžeme vnímat i jako filmový 'industriál', svými krátkými filmy i Skřítkem obohatil takzvanou českou grotesku, na filmové plátno dostal rap i graffiti," uvedl Dvořák.

Projekce dnes už kultovní Pražské pětky na velkém plátně doplnila narozeninové veselí. Další Vorlův snímek nazvaný Cesta domů se má natáčet napřesrok, s premiérou režisér počítá koncem roku 2019.