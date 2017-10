Knihovnou roku 2017 se 5. října stala obecní knihovna ve Křtinách (na snímku ze 4. října) na Blanensku. Knihovna cenu dostala za to, že se jí do zrekonstruovaných prostor daří lákat nové čtenáře, poskytuje odborné služby okolním knihovnám a mimořádná je podle poroty její spolupráce s mnoha obecními spolky, která také přivádí do knihovny nové uživatele. ČTK/Zehl Igor