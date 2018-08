Praha - Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se setkal se zástupci sdružení Maják, které hájí zájmy části klientů zkrachovalého H-Systemu. Po schůzce uvedl, že jednání se primárně týkalo soudních sporů o odškodné, které s ministerstvem vedou jednotliví členové sdružení kvůli průtahům v trestním řízení s manažery firmy. Se zástupci Majáku se Kněžínek setká znovu, na termínu se s nimi zatím nedohodl, schůzka se podle něj možná uskuteční až v září.

"My jsme se především domluvili na tom, že se sejdeme ještě jednou a budeme se o té věci dál bavit. To znamená dnes z toho jednání nejsou v zásadě žádné věcné závěry," řekl ministr novinářům. Představitelé Majáku věc pro média komentovat nechtěli. Reprezentují část klientů H-Systemu, kteří se po krachu stavební firmy nepokusili dostavět byty, ale chtějí vložené peníze získat alespoň částečně zpět prostřednictvím prodeje majetku společnosti v konkurzu.

"Zástupci sdružení Maják nám předali podklady, které se týkají toho trestního řízení, kde už někteří z nich byli odškodněni a probíhá tam celá řada soudních sporů. Takže v zásadě jde teď o to pobavit se o těch probíhajících soudních sporech a o tom, jestli by se tam nedalo hledat nějaké alternativní řešení," popsal Kněžínek obsah jednání. "Samozřejmě podstatné je, aby všechno proběhlo podle práva," dodal.

Maják ohledně odškodného kritizuje "necitlivý" přístup ministerstva, které v minulosti vyplatilo poškozeným klientům za průtahy v řízení 2314 korun. Klienti se proto už přes čtyři roky s úřadem soudí. "Soudy konstatovaly, že v důsledku dlouhé doby trestního řízení došlo k nemajetkové újmě na straně poškozených, a to je ta věc, o které se teď bavíme," řekl k tomu Kněžínek s tím, že u dosavadní judikatury se jednotlivé přiznané částky "diametrálně odlišují".

Sdružení požádalo ministra o schůzku minulý týden. V otevřeném dopisu upozornilo i na to, že stát klientům H-Systemu nepomáhá při pátrání po majetku, který "zašantročil" pravomocně odsouzený zakladatel firmy Petr Smetka. "Ze strany státu tady bylo v minulosti učiněno mnohé. Můžeme se bavit o tom, nakolik důkladně a důsledně," reagoval ministr.

Majáku přislíbil, že se do příště podívá na konkrétní kauzu, která se týká majetku, jenž by ještě mohl "spadnout" do konkurzní podstaty H-Systemu. "Ověřím si, v jaké fázi se kauza nachází," podotkl Kněžínek. Na dotaz ČTK nechtěl specifikovat, zda jde o případ kolem podnikatele Luďka Fabingera, který získal v dražbě Smetkův areál v Rabyni u Slapské přehrady. Fabingerovo stíhání za údajně zinscenovanou dražbu bylo zastaveno kvůli promlčení, státní zástupce však trvá na tom, aby soud nemovitost zabral jako výnos z trestné činnosti.

Podle názoru předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala by měl stát odškodnit všechny lidi, kteří do H-Systemu vložili peníze. Kněžínek se však k tomu staví skepticky, speciální odškodné pro klienty jedné zkrachovalé firmy by podle něj mohlo vést k požadavkům na odškodnění dalších lidí, kteří přišli o majetek při jiných podvodech v 90. letech. Takové požadavky však prý ministerstvo prozatím nezaznamenalo. "Nemyslím si, že by kauza H-Systemu, která už je navíc dneska promlčena, strhla lavinu nových žádostí," podotkl ministr.

Deník Právo dnes upozornil na to, že pražský městský soud jmenoval novým členem věřitelského výboru H-Systemu Tomáše Rozsypala, čímž sdružení Maják získalo ve výboru dvojnásobné zastoupení. Z usnesení, které bylo zveřejněno v evidenci úpadců, vyplývá, že Rozsypal ve výboru nahradil odstoupivší Finanční úřad pro Středočeský kraj. Uvolněné místo přitom podle Práva chtělo získat družstvo Svatopluk, jež sdružuje jinou část klientů H-Systemu, která se má podle rozhodnutí soudu vystěhovat z domů v Horoměřicích. Svatopluk ve výboru žádného zástupce nemá.