Praha - Navázání kontaktů s novou administrativou prezidenta Donalda Trumpa vnímá jako svůj hlavní dlouhodobý úkol nový český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. Očekává také, že bude ověřovat informace z médií, které mohou být falešné, a zvýší svou aktivitu na sociálních sítích. Na ambasádu do Washingtonu odlétá dosavadní šéf zahraničního odboru Hradu Kmoníček příští středu, řekl ČTK.

"Máme jednu zvláštní výhodu, a to je ta česká část prezidentské rodiny. To, že tam existuje poměrně silný emocionální vztah k nám, má hodnotu několika brigád vojáků," popsal Kmoníček okolnosti, které by mu mohly pomoct při navazování vztahů s Američany.

O prezidentově bývalé manželce českého původu Ivaně Trumpové se spekuluje jako možné kandidátce na místo velvyslankyně v České republice. Svou podporu jí vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Podle Kmoníčka však o nominaci rozhodne americká strana a nepředpokládá, že by se ho na české preference někdo ptal. "Považoval bych to za nezvyklé, to je opravdu americká otázka," uvedl.

Kmoníček má za sebou řadu velvyslaneckých pozic - například v Indii, Bangladéši nebo Austrálii. Americká mise je podle něj v určitém ohledu návrat k tradiční roli velvyslance, což je získávání informací. "Velvyslanec musí mít na místě takové kontakty, aby vám dokázal říct, jestli zpráva, která vyšla v novinách je skutečná, nebo falešná," prohlásil. "Trochu se vracíme do doby, kdy informací je tolik, že někdo musí říct, které z nich jsou opravdu informace," míní.

Spíše novinkou bude pro Kmoníčka užívání sociálních sítí, které je v posledních letech trendem mezi diplomaty i politiky. "V České republice to nebylo tolik potřeba, ale předpokládáme, že se do velké míry přesunu na sociální sítě," připustil.

První delegaci v roli nového českého velvyslance v USA přijme Hynek Kmoníček za necelé dva týdny, což bude pravděpodobně dříve než oficiálně předá své pověřovací listiny do rukou prezidenta Trumpa.

"Budu mít čtvrtek a pátek na to, abych se seznámil s ambasádou. V pondělí už přijde první delegace," nastínil Kmoníček, jaké povinnosti ho čekají na novém působišti. Před koncem března zavítá na ambasádu ve Washingtonu ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), ministr dopravy Dan Ťok (ANO) nebo česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO).

Pověřovací listiny, které noví velvyslanci předávají prezidentovi země, v níž mají začít působit, budou v tu dobu zřejmě ještě v rukou Kmoníčka. "Velvyslanec, který přijede, předává kopie ministerstvu zahraničí, a tím má podmínečně dovoleno, řekněme, 80 procent aktivit, které by mohl dělat," popsal postup, který je v diplomacii standardní. Oficiální přijetí v Bílém domě očekává později ve skupině dalších nových velvyslanců.

I v roli českého velvyslance Kmoníček zůstane poradcem prezidenta Zemana. To mu prý přinese do Washingtonu další výhodu. "Může přijít okamžik, kdy potřebujete okamžitě vědět názor svého prezidenta na něco. V tu chvíli to číslo máte, nebo nemáte a prezident vám ten telefon buď vezme, nebo nevezme," řekl.

Američany budou zajímat české výdaje na obranu, řekl Kmoníček

České výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat jednání Zemana s novou americkou administrativou, řekl Kmoníček. Zeman poletí do Spojených států na konci dubna a budou ho doprovázet ministr financí Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Jejich přítomnost Kmoníček vysvětluje tématy, která prezidenti asi budou probírat. Právě ministr financí totiž má vliv na peníze, které by se mohly přidat na obranu. Složení delegace lze však vysvětlit i politicky, uvedl Kmoníček.

"Ministr vnitra by byl logicky spojen s problémem migrace, ministr financí s problémem nákladů, které Česká republika poskytuje, nebo je schopna poskytovat na svou obranu," řekl Kmoníček. "Taky se to ale dá vnímat politicky, to by tam vlastně byli dva ze tří představitelů koalice," poznamenal.

Kmoníček nepředpokládá, že ministr Babiš během jednání s americkými partnery přijde s konkrétní částkou, kterou by Česko přidalo do obranného rozpočtu. "Tato vláda nemůže k ničemu zavazovat příští vlády. Můžeme říct, co bychom rádi, ale nemůžeme hrát špíl, dokud neznáte, kdo budou hráči a jestli se jedná o western nebo rodinné drama," připomněl Kmoníček, že složení vlády se pravděpodobně změní po podzimních parlamentních volbách.

Odhad povolebního vývoje v České republice bude podle Kmoníčka, který 15. března odlétá do USA jako nový český velvyslanec, dalším tématem prezidentské návštěvy. Diskuse se podle něj nepochybně stočí také k Sýrii. Česká republika totiž v Damašku drží velvyslanectví, které zastupuje i Spojené státy. Američané svoje diplomaty ze země kvůli válce stáhli. "Z pohledu Američanů je to nejdůležitější téma," uvedl Kmoníček.

Ze zahraničněpolitických otázek se v Bílém domě, kam český prezident za americkým protějškem přijde po 12 letech, bude hovořit také o situaci na Ukrajině nebo boji s mezinárodním terorismem. V ekonomické oblasti se podle Kmoníčka otevře téma českých investic ve USA. "Donald Trump chce přinést práci zpět do Spojených států," řekl.