Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství světa čtvrté místo výkonem 21,41 m. Postaral se o zatím nejlepší výsledek české výpravy v Londýně. Od bronzu ho dělilo pouhých pět centimetrů. Zlato získal Novozélanďan Thomas Walsh, který stejně jako v kvalifikaci jako jediný překonal hranici 22 metrů. V poslední sérii, kdy už měl jistý titul, poslal kouli do vzdálenosti 22,03 m.

Šestadvacetiletý Staněk ve svém životním závodě předvedl nejdelší vrh ve druhé sérii, kdy koule z jeho otočky přistála ve vzdálenosti 21,41 m. Chorvat Stipe Žunič měl už v té době o pět centimetrů víc a tenhle rozdíl už nedokázal český koulař v dalším průběhu smazat.

Přesto za sebou nechal několik koulařských es včetně olympijského vítěze z Ria de Janeiro Američana Ryana Crousera. V dramatickém závěru další Američan Joe Kovacs poslal kouli daleko za 22 metrů, ale škrtl přitom nohou o břevno a musel se spokojit se stříbrem.

Čtvrtkař Pavel Maslák byl v semifinále o 14 setin pomalejší než v rozběhu a časem 45,24 skončil celkově sedmnáctý. Také finále soutěže tyčkařů bude bez české účasti. Jan Kudlička i Michal Balner překvapivě ztroskotali už na výšce 560 centimetrů. Druhá oštěpařka Nikola Ogrodníková zůstala při premiéře na MS centimetr pod šedesátimetrovou hranicí a to na postup nestačilo.

Špotáková, která na stejném stadionu získala před pěti lety druhé olympijské zlato, nastupovala až mezi posledními. První pokus jí nevyšel, ale ve druhém už limit 63,50 m přehodila a v úterý se pokusí rozšířit svou sbírku z MS, v níž je zlato z Ósaky a dvě stříbra. Její velká letošní soupeřka Chorvatka Sara Kolaková sice limit nesplnila, ale ve finále také bude.

Tyčkaři nechtěně napodobili trio svých kolegyň, které neuspěly v páteční kvalifikaci tyčkařek. Limit pro účast ve finále byl 575 centimetrů, ale na postup mezi nejlepších dvanáct nakonec stačilo překonat 560 centimetrů na první pokus.

Balner, jenž letos na mítinku v Hofu zdolal 580 cm, se trápil už od 545 cm, které skočil až na třetí pokus. O patnáct centimetrů výš však už laťku třikrát shodil. Podobně jako tyčkařky se potýkal s tím, že ho tyč neposouvala kupředu. "Už v rozcvičení jsem nedokázal udělat skok. Vracelo mě to zpátky. Bojoval jsem, co to šlo. Škoda, že jsem těch 560 nezapsal. Myslím, že tam nechybělo úplně moc," hodnotil své vystoupení.

Ještě větší zklamání prožil Kudlička. Nezdar v kvalifikaci ho potkal naposledy při jeho premiéře na mistrovství světa v Berlíně v roce 2009. Loni v Riu de Janeiro měl blízko k medaili, ale v letošní sezoně se mu příliš nedaří a start v Londýně to potvrdil. Po dobrém rozcvičení a slušném pokusu na 545 centimetrech se trápil. "Na těch 560 jsem tři pokusy zvoral. Třetí už teda byl z nouze ctnost. To jsem doopravdy čekal do poslední vteřiny. Pak přišel nějaký poryv a foukalo proti, to už prostě v půlce rozběhu víte, že to je na prd," líčil Kudlička.

Dvojnásobný halový mistr světa Maslák nezopakoval výkon z rozběhu a ve svém semifinále obsadil časem 45,24 s až šesté místo. K postupu do elitní osmičky by mu však nestačilo ani vylepšení vlastního českého rekordu, který má hodnotu 44,79 s. Poslední postupující běžel ještě o 13 setin rychleji. "Věděl jsem, co musím běžet, tak možná to bylo trošku svazující," řekl.

Do finále nepostoupil nikdo z Evropanů. Masláka mrzelo, že nezopakoval výkon z rozběhu a neumístil se lépe mezi zástupci starého kontinentu. "Samozřejmě by to chtělo dotáhnout dál, ne na 17. místo. Přeci jenom bych se chtěl umisťovat výš," poznamenal.

Nejlepší čtvrtku předvedl Steven Gardiner z Baham, čas 43,89 s je národním rekordem a skvělou vizitkou pro úterní finále. Bez problémů postoupil i světový rekordman Wayde van Niekerk z Jihoafrické republiky. Zato Američan LaShawn Merritt, který získal medaile na všech pěti předchozích šampionátech, skončil až za Maslákem.

V rozběhu závodu na 3000 metrů překážek nečekaně vypadl Keňan Brimin Kipruto, olympijský vítěz z Pekingu 2008 a mistr světa z Tegu, který má ze světových šampionátů čtyři medaile a do Londýna přijel obhajovat bronz. Keňu, která v této disciplíně získala zlato na posledních pěti MS a devíti olympiádách, budou ve finále zastupovat olympijský šampion z Ria Conseslus Kipruto a Jairus Birech s Ezekielem Kemboiem. Přitom dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Kemboi i Birech postoupili až časem.

Diskvalifikací skončil rozběh na 400 metrů překážek pro jedničku letošních tabulek Kyrona McMastera. Dvacetiletý reprezentant Britských Panenských ostrovů doplatil na předčasný start.

Belgičanka Nafissatou Thiamová přidala dnes v Londýně k olympijskému zlatu i titul mistryně světa v sedmiboji. Do druhého dne soutěže vstupovala z druhého místa, ale Němku Carolin Schäferovou nechala daleko za sebou už v dálce. V cíli osmistovky měla na kontě 6784 bodů a náskok 88 bodů. Eliška Klučinová obsadila desáté a Kateřina Cachová patnácté místo.

V úvodu druhého dne soutěže skočila Klučinová do dálky 616 centimetrů, s čímž nebyla příliš spokojena, protože umí delší skoky. Vzhledem k problémům s ramenem měla obavy z hodu oštěpem, ale její letošní maximum 41,91 m ji udrželo v první desítce. Tam zůstala i po závěrečné osmistovce, v níž doběhla osmá za 2:13,00 a celkem nasbírala 6313 bodů. Cachová získala 6070 bodů.

Thiamová v hodu oštěpem svůj náskok ještě zvýšila. Na třetí místo se posunula Anouk Vetterová z Nizozemska, která vyhrála oštěpařskou část v novém rekordu mistrovství světa 58,41 m. Osmistovka už na medailovém pořadí nic nezměnila.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,03, 2. Kovacs (USA) 21,66, 3. Žunič (Chorv.) 21,46, 4. Staněk (ČR) 21,41, 5. Haratyk (Pol.) 21,41, 6. Crouser 21,20, 7. Whiting (oba USA) 21,09, 8. Bukowiecki (Pol.) 20,89.

Maraton: 1. Kirui (Keňa) 2:08:27, 2. Tola (Et.) 2:09:49, 3. Simbu (Tanz.) 2:09:51, 4. Hawkins (Brit.) 2:10:17, 5. Kipketer (Keňa) 2:10:56, 6. Meucci (It.) 2:10:56, 7. Ghebregergis (Erit.) 2:12:07, 8. Wanjiru (Keňa) 2:12:16.

Ženy

100 m (vítr +0,1 m/s): 1. Bowieová (USA) 10,85, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 10,86, 3. Schippersová (Niz.) 10,96, 4. Ahouréová (Pobř. slon.) 10,98, 5. Thompsonová (Jam.) 10,98, 6. Ahyeová (Trin.) 11,01, 7. Santosová (Braz.) 11,06, 8. Baptisteová (Trin.) 11,09.

Tyč: 1. Stefanídiová (Řec.) 491, 2. Morrisová (USA) 475, 3. Peinadová (Venez.) a Silvaová (Kuba) obě 465, 5. Ryzihová (Něm.) 465, 6. Bradshawová (Brit.) 465, 7. Newmanová (Kan.) 465, 8. Mullinová (Rus.) 455.

Sedmiboj: 1. Thiamová (Belg.) 6784 b. (100 m př.: 13,54 - výška: 195 - koule: 15,17 - 200 m: 24,57 - dálka: 657 - oštěp: 53,93 - 800 m: 2:21,42), 2. Schäferová (Něm.) 6696 (13,09 - 186 - 14,84 - 23,58 - 620 - 49,99 - 2:15,34), 3. Vetterová (Niz.) 6636 (13,31 - 177 - 15,09 - 24,36 - 632 - 58,41 - 2:19,43), 4. Rodríguezová (Kuba) 6594, 5. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6558, 6. Dadicová (Rak.) 6417, 7. Visserová (Niz.) 6370, 8. Salmanová-Rathová (Něm.) 6362, ...10. Klučinová 6313 (14,03 - 186 - 14,80 - 24,72 - 616 - 41,91 - 2:13,00), 15. Cachová (obě ČR) 6070 (13,37 - 174 - 11,84 - 24,56 - 615 - 43,67 - 2:15,58).

Maraton: 1. Chelimová (Bahr.) 2:27:11, 2. Kiplagatová (Keňa) 2:27:18, 3. Craggová (USA) 2:27:18, 4. Cheyechová (Keňa) 2:27:21, 5. Demiseová (Et.) 2:27:58, 6. Kirwaová (Bahr.) 2:28:17, 7. Kipropová (Keňa) 2:28:19, 8. M. Dibabaová (Et.) 2:28:49, ...14. Vrabcová-Nývltová (ČR) 2:29:56.

Kvalifikace:

Muži:

400 m - semifinále: 1. Gardiner (Bah.) 43,89, ...17. Maslák (ČR) 45,24 - nepostoupil.

800 m - semifinále: 1. Bett (Keňa) 1:45,02.

110 m př. - semifinále: 1. McLeod (Jam.) 13,10.

Tyč: 1. Lisek (Pol.) a R. Lavillenie (Fr.) oba 570, ...18. Kudlička 545, 25. Balner (oba ČR) 545 - nepostoupili.

Ženy:

100 m - semifinále: 1. Thompsonová (Jam.) 10,84.

Oštěp: 1. Lu Chuej-chuej (Čína) 67,59, ...5. Špotáková 64,32 - postoupila, 19. Ogrodníková (obě ČR) 59,99 - nepostoupila.