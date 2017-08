Londýn - Sedmibojařka Eliška Klučinová je na atletickém mistrovství světa v Londýně před závěrečnou osmistovkou na osmém místě, Kateřina Cachová je sedmnáctá. Ke zlatu suverénně míří olympijská vítězka Nafissatou Thiamová z Belgie.

V úvodu druhého dne soutěže skočila Klučinová do dálky 616 centimetrů, s čímž nebyla příliš spokojena, protože umí delší skoky. Přesto si udržela sedmé místo z prvního dne. Cachová si připsala jen o centimetr méně a posunula se na 16. místo.

Klučinová měla vzhledem k problémům s ramenem obavy z hodu oštěpem, k osobnímu rekordu jí chybělo více než devět metrů, ale 41,91 m znamenalo pokles jen o jedno místo za Rakušanku Ivonu Dadicovou. Cachová předvedla 43,67 m.

Do čela se hned dopoledne z druhého místa díky nejlepšímu výkonu v dálce vyhoupla Thiamová, která skokem 657 cm zůstala jen centimetr za svým osobním rekordem z Ria de Janeiro. Dosud vedoucí Němka Carolin Schäferová za ní zaostala o 118 bodů.

Belgičanka pak potvrdila, že je i skvělou oštěpařkou a třetím hodem dlouhým 53,93 m zvýšila svůj náskok na 172 bodů. Na třetí místo poskočila Annouk Vetterová z Nizozemska, která vyhrála oštěpařskou část v novém rekordu mistrovství světa 58,41 m.

Osmistovka je na programu ve 21:40.

Tyčkaři Balner a Kudlička nepostoupili na MS z kvalifikace

Finále soutěže tyčkařů na mistrovství světa v atletice v Londýně bude bez české účasti. Jan Kudlička i Michal Balner překvapivě ztroskotali už na výšce 560 centimetrů. Nechtěně tak napodobili trio svých kolegyň, které neuspěly v páteční kvalifikaci tyčkařek. Limit pro účast ve finále byl 575 centimetrů, ale na postup mezi nejlepších dvanáct nakonec stačilo překonat 560 centimetrů na první pokus.

Balner, jenž letos na mítinku v Hofu zdolal 580 cm, se trápil už od 545 cm, které skočil až na třetí pokus. O patnáct centimetrů výš však už laťku třikrát shodil. Podobně jako tyčkařky se potýkal s tím, že ho tyč neposouvala kupředu. "Už v rozcvičení jsem nedokázal udělat skok. Vracelo mě to zpátky. Bojoval jsem, co to šlo. Škoda, že jsem těch 560 nezapsal. Myslím, že tam nechybělo úplně moc," hodnotil své vystoupení.

Ještě větší zklamání prožil Kudlička. Nezdar v kvalifikaci ho potkal naposledy při jeho premiéře na mistrovství světa v Berlíně v roce 2009. Loni v Riu de Janeiro měl blízko k medaili, ale v letošní sezoně se mu příliš nedaří a start v Londýně to potvrdil. Po dobrém rozcvičení a slušném pokusu na 545 centimetrech se trápil. "Na těch 560 jsem tři pokusy zvoral. Třetí už teda byl znouzecnost. To jsem doopravdy čekal do poslední vteřiny. Pak přišel nějaký poryv a foukalo proti, to už prostě v půlce rozběhu víte, že to je na prd," líčil.

V rozběhu závodu na 3000 metrů překážek nečekaně vypadl Keňan Brimin Kipruto, olympijský vítěz z Pekingu 2008 a mistr světa z Tegu, který má ze světových šampionátů čtyři medaile a do Londýna přijel obhajovat bronz. Keňu, která v této disciplíně získala zlato na posledních pěti MS a devíti olympiádách, budou ve finále zastupovat olympijský šampion z Ria Conseslus Kipruto a Jairus Birech s Ezekielem Kemboiem. Přitom dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Kemboi i Birech postoupili až časem.

Diskvalifikací skončil rozběh na 400 metrů překážek pro jedničku letošních tabulek Kyrona McMastera. Dvacetiletý reprezentant Britských Panenských ostrovů doplatil na předčasný start.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

Maraton: 1. Kirui (Keňa) 2:08:27, 2. Tola (Et.) 2:09:49, 3. Simbu (Tanz.) 2:09:51, 4. Hawkins (Brit.) 2:10:17, 5. Kipketer (Keňa) 2:10:56, 6. Meucci (It.) 2:10:56, 7. Ghebregergis (Erit.) 2:12:07, 8. Wanjiru (Keňa) 2:12:16.

Ženy - sedmiboj (po páté disciplíně): 1. Thiamová (Belg.) 5980 b. (100 m př.: 13,54 - výška: 195 - koule: 15,17 - 200 m: 24,57 - dálka: 657 - oštěp: 53,93), 2. Schäferová (Něm.) 5808 (13,09 - 186 - 14,84 - 23,58 - 620 - 49,99), 3. Vetterová (Niz.) 5805 (13,31 - 177 - 15,09 - 24,36 - 632 - 58,41), ...8. Klučinová 5392 (14,03 - 186 - 14,80 - 24,72 - 616 - 41,91), 17. Cachová (obě ČR) 5185 (13,37 - 174 - 11,84 - 24,56 - 615 - 43,67).

Kvalifikace:

Muži:

110 m př. - rozběhy: 1. A. Merritt (USA) 13,16.

400 m př. - rozběhy: 1. Copello (Tur.) 49,13.

3000 m př. - rozběhy: 1. Jager (USA) 8:20,36.

Tyč: 1. Lisek (Pol.) a R. Lavillenie (Fr.) oba 570, ...18. Kudlička 545, 25. Balner (oba ČR) 545 - nepostoupili.

Ženy:

400 m - rozběhy: 1. Násirová (Bahr.) 50,57