Helsinky - Povedený debut v brance hokejové reprezentace za sebou Marek Mazanec, jenž na turnaji Karjala významným dílem pomohl k vítězství nad Švýcarskem. Výhru 3:2 zachránil v posledních vteřinách při šanci Andrease Ambühla.

"Mám ze zápasu výborný dojem. Vyhráli jsme o gól, bylo to skvěle vybojované vítězství. Kluci padali do střel, neskutečně mi pomohli. Viděl jsem snad úplně všechny puky, co prošly od modré čáry. A když je mohu vidět, měl bych být schopen puky udržet a nedovolit žádné dorážky. Výborný kolektivní výkon," uvedl Mazanec spokojeně v rozhovoru s novináři.

Pochytal 23 střel a zákrok zápasu předvedl v samém závěru, kdy se soupeř tlačil za vyrovnáním při hře bez gólmana. "Nevím, jestli by to rozhodčí uznali. Ambühlovi to šlo od brusle do brány. Naštěstí docela pomalu, já měl čas se otočit a skočit tam," popsal Mazanec. "Jestli se někdo díval na zpomalený záběr, to muselo vypadat jak z nějakého filmu... Zaplaťpánbůh, že to tam nespadlo," smál se.

Nervozitu si povolil pouze do prvního úspěšného zákroku. Jenže ten přišel až po čtyřech minutách hry, navíc po střele od červené čáry. "Ty úplně nesnáším. To je nejhorší, co může být. První dvě střely byly hodně z dálky. Nikdy nevíte, co puk udělá, všelijak tam skáče. Jednou jsem si ho tam málem hodil sám. Nervozita tam byla, skutečně až do prvního pořádného zákroku, což přišlo někdy v desáté minutě," uvedl Mazanec.

Sám se snažil dostat do utkání svou oblíbenou činností a předností, kterou je hra holí. "Kdybych jenom stál a nechával puky jezdit kolem sebe, tak zmrznu. A zatvrdnou mi nohy, takže bych nepomohl bekům. Takhle si vyjedu, rozehraju, díky tomu se dostáváme rychleji ze třetiny. I když první rozehrávku jsem zkazil. Puk mi tam nějak zákeřně sjel, takže kluci začali být ostražití. Počítali však s tím, že to budu nějakým způsobem hrát. A začalo to klapat," pochvaloval si Mazanec.

Zápas vidělo přímo v hledišti jen přes tisíc diváků, tristní návštěva ale Mazancovi paradoxně vyhovovala. "Měli jsme tady asi 11 českých diváků, ti nás podpořili a hnali dopředu," pousmál se Mazanec. "Já byl ale trošku rád, že nepřišlo moc lidí. Mohlo by to vést k nějaké přemotivovanosti a tím pádem bych mohl vyvést nějakou kravinu," řekl.

Inkasované góly si nevyčítal. "První, to byla taková haluz. Začalo se to tam odrážet od konstrukce, přímo Švýcarovi na hokejku. A on si pak mohl dělat, co chtěl. U druhého gólu tam byl rozjetý hráč přes celé hřiště, udělal dobrou kličku kolem beka, že vystrčil kotouč a rychle to vypustil. Myslím, že to ještě Láďovi Šmídovi tečovalo hokejku, nějak to divně zapadlo o tyčku do kasy," popsal Mazanec.

I když v závěru už i on tlačil čas, aby Švýcaři nestihli vyrovnat, dočkal se chvály od trenéra i spoluhráčů. "Znám ho delší dobu už z Plzně. Chce hrát hodně s hokejkou a pomoci obráncům, což je velká výhoda. Zastaví hodně nahozených puků a brání soupeři v napadání. Narušuje celou útočnou hru soupeře. Někdy to je i na hranici risku, ale důležité je, když to vychází," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

"Super premiéra, lze mu jen pogratulovat. Chytal výborně, byl hodně jistý. A rozehrával puky, které byly pro soupeře nebezpečné, jak se hra obracela rychle proti němu," ocenil útočník Jakub Klepiš.

"Odchytal výborný zápas. A já jsem za něj rád, protože ho znám dlouho z Plzně. Je poctivý skvělý kluk, který dělá svou práci, jak má. A určitě si takový zápas zasloužil, aby ho měl s vítězným koncem. Pro každého hráče je lepší, když do reprezentace vstoupí výhrou," řekl útočník Milan Gulaš.