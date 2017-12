Moskva - Stejně jako se dnes povedlo českému týmu navázat na povedené páteční vystoupení proti Kanadě, pokračoval i gólman Dominik Furch ve spolehlivém výkonu, kterým výrazně přispěl při svém posledním startu ve středu k obratu proti hokejistům Finska. Jediná inkasovaná branka byla ale podle něho výsledkem hry celého mužstva a výkonu hráčů před ním.

"Myslím, že jsme dnes pokračovali v tom dobrém výkonu proti Kanadě, který byl určitě lepší oproti úvodnímu utkání s Finskem. Byli jsme disciplinovaní, kluci hráli hodně obětavě a zblokovali tam několik střel. Řekl bych, že to byl kvalitní výkon," řekl novinářům Furch, který si připsal 23 úspěšných zákroků.

Národní tým se po Channel One Cupu pyšní bilancí tří odehraných zápasů a jen čtyř obdržených gólů, přestože nulu nevychytal Furch a ani Pavel Francouz.

"Chtěli jsme tady hrát hlavně vzadu a i to, že jsme hodně gólů dali ve třetích třetinách, potvrzuje, že jsme tady hráli trpělivý hokej, až na první třetiny s Finskem, tam to nebylo ono. Pak už jsme ale hráli dobře vzadu a povedlo se to dovést do vítězného konce," uvedl Furch.

Svou roli mohlo podle jeho odhadu sehrát více zkušeností ve složení obrany. "Hráči jako Ondra Němec dodají zkušenost a klid jak na ledě, tak i v kabině. A týmu to stoprocentně pomůže," prohlásil Furch.

Velmi důležitá byla v jeho očích i přítomnost Martina Erata, který byl kapitánem. "Martin je top lídr na ledě i v kabině, špičkový hráč. Bral si slovo, ať už po té první třetině s Finy, kdy to nebylo ono, ale i v dalších zápasech, kdy to třeba naopak bylo dobré a on vše podpořil, přidal dobrá slova v kabině," přiblížil Furch.

Borec s velkými zkušenostmi z NHL hodně pomohl i mladým hráčům. "Když já jsem začínal a byli tam takoví hráči, tak k nim člověk vzhlíží s respektem, protože dřív na ně koukal v televizi a teď si s nimi může zahrát. Pro mladé kluky je to určitě výjimečná situace," podotkl Furch.

Stejně jako ostatní byl i on rád, že poslední turnajová generálka před únorovými olympijskými hrami dopadla dobře. "Celá příprava směřuje k olympiádě, měli jsme tu i spoustu mítinků a i trenér nám říkal, že to není jen kvůli tomu turnaji, ale celkově jako průprava a příprava na olympijské hry," uvedl Furch.