Pardubice - Velkými oslavami společně s pardubickým "kotlem" si vychutnal druhou vychytanou nulu v sezoně a zároveň i v extraligové kariéře brankář Dynama Milan Klouček. Devatenáctiletý mladík si připsal 25 úspěšných zákroků a vedl si tak lépe než v mladoboleslavské brance Brandon Maxwell, jenž ještě v minulé sezoně hájil barvy Dynamu.

Klouček přiznal, že myšlenka na čisté konto mu poprvé probleskla hlavou zhruba čtyři minuty před koncem "Měli jsme navíc přesilovku. Tam už jsem na to trošku myslel, ale dříve ne," uvedl v rozhovoru s novináři a neopomněl poděkovat za pomoc spoluhráčům. "Musím je pochválit, bylo to z jejich strany super. Pokryli to, blokovali hodně střel," řekl Klouček.

Zároveň však namířil své díky i do hostující kabiny. "Chytalo se mi suprově. Dá se říct, že Boleslav na mě furt střílela, až na poslední třetinu, kterou kluci skvěle odbránili. Těch těžkých momentů tam nebylo zase až tolik, ale hned v první třetině jsem se dostal do zápasu, což je pro gólmana vždycky lepší. Můžu soupeři poděkovat, že mě takhle udržoval v tempu," pousmál se Klouček.

Fanoušky potěšil velkými oslavami. "To byla obrovská euforie. S fanoušky si to úplně užívám, je to super pocit. Ale radovat se z toho můžu do půlnoci, pak už je nový den a před námi další zápas, do něhož půjdeme zase od nuly," zdůraznil Klouček.

Jeho děkovačky se zúčastnil i Ondřej Kacetl, jenž dnes plnil roli týmové dvojky. "Jen mě to tak napadlo. A chtěl jsem mu tím i poděkovat, že mě podporuje, radí mi, a že jsme kámoši. Tak jsem mu řekl, že spolu něco uděláme, ať to trochu oživíme a je to trochu něco jiného. Tak jsme do toho šli a doufám, že diváci byli spokojení," popsal Klouček.

Spontánní radost okořenil i skokem vysokým a navíc plavmo, když mu pomyslnou laťku nastavil právě Kacetl. Neriskoval ale trochu případné zranění? "Trenéři to snad ani neviděli, byli už v kabině," smál se Klouček. "Věřím ale, že to není nijak nebezpečné. Vždycky před sebe při skoku dám ruce a mám tam výstroj. Byl by to teda ale průšvih, kdyby se mi při takové oslavě něco stalo," dodal Klouček.

Jedním z vyhlášených bavičů je v tomto ohledu Slovák Július Hudáček, který v sezoně 2013/14 oblékal právě pardubický dres. "Viděl jsem, co dělal. Byl i tady v Pardubicích. Ale co dělal ve Švédsku v Örebro, když tam jezdil na běžkách, nebo na motorce, to je úplně neuvěřitelné. On je fakt velký showman. Já hlavně potřebuju nejdřív předvádět pořádné výkony, pak můžu vylaďovat oslavy," zůstává při zemi Klouček.

Ne zcela obvyklá byla i jeho příprava večer před utkáním. "Byl jsem na koncertě Kabátů tady v hale. Bylo to super odreagování. Skončilo to navíc docela brzo, takže jsem mohl být i brzo v posteli," popsal Klouček.

Sérii šesti utkání proti Mladé Boleslavi bez bodového zisku se spoluhráči vůbec neřešil. "Abych řekl pravdu, ani jsem tohle nevěděl. S klukama jsme si jen řekli, na co si dát pozor. Ale že bychom řešili nějakou sérii, to ne. Každý zápas je jiný," uzavřel Klouček.