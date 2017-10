Praha - Devatenáctiletý hokejový brankář Milan Klouček výborným výkonem přispěl k výhře Pardubic na ledě Sparty. V prvním startu v extraligové sezoně a celkově sedmém vystoupení v nejvyšší soutěži v kariéře zastavil 39 ze 40 střel Pražanů a výrazně se podepsal pod triumf Dynama 3:1.

Klouček po zápase popsal, jak silný zážitek to pro něj byl. "Na Spartě v O2 areně, neskutečný zimák. Je to splněný sen," rozplýval se pardubický rodák. "Předvedli jsme parádní výkon a ukázali jsme, že můžeme hrát s každým," dodal Klouček.

Východočechům se povedlo zvítězit teprve potřetí z deseti zápasů v sezoně. "Každá výhra je pro nás moc důležitá. Poslední dobou se nám moc nedařilo. Na Spartě to byl strašně těžký zápas, moc si toho vážíme. Těžký soupeř, super výhra," vyprávěl pozitivně naladěný Klouček, zvolený nejlepším hráčem Pardubic.

Klouček nastupuje v první lize za Litoměřice, v sezoně se v jejich dresu zatím představil šestkrát. Extraligové pozvánky se dočkal po sobotním duelu proti Karlovým Varům, jimž Litoměřice podlehly 0:3. "Když jsem byl v autobuse, volal mi pan (generální manažer Pardubic Dušan) Salfický a řekl mi, že se v pondělí mám dostavit na trénink. Nevěděl jsem, že budu chytat. V pondělí mi to řekl pan (trenér Miloš) Holaň. Proti Spartě to bylo neskutečné. Ani jsem o tom nesnil," řekl Klouček.

Mladý pardubický brankář ocenil obětavost spoluhráčů. "Kluci blokovali střely, hráli skvěle dozadu, moc mi pomohli a chci jim za to poděkovat," uvedl. Nejkritičtější okamžiky přišly v závěrečné dvacetiminutovce, kdy Sparta stupňovala tlak. "V poslední třetině tam byly dvě dorážky, které jsem pokryl. Pak Marek Trončinský zvýšil na 3:1, tak to ze mě trochu spadlo. Pořád ale zbývaly do konce dvě a půl minuty," konstatoval.

Mládežnický reprezentant se netají tím, že by se chtěl probojovat na mistrovství světa hráčů do 20 let, které se hraje na přelomu roku v Buffalu. Proti Spartě předvedl reprezentačním trenérům své kvality. "Za každou pozvánku jsem rád, jestli přijde, nebo ne, záleží na trenérech. Ukázal jsem jim, že se mi dneska dařilo," podotkl.

Zdali se Klouček vrátí do Litoměřic, nebo zůstane v Pardubicích, se teprve uvidí. "Zatím nic neříkali. Každopádně budu rád, když budu chytat. Ať už v Pardubicích nebo Litoměřicích. Tím se budu zlepšovat. Když mě dají do brány, budu se snažit udělat sto procent pro to, abychom vyhráli," dodal Klouček.