Odvetné semifinálové utkání fotbalové Ligy mistrů AS Řím - Liverpool. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp se raduje z postupu.

Odvetné semifinálové utkání fotbalové Ligy mistrů AS Řím - Liverpool. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp se raduje z postupu. ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Řím - Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp po dramatické odvetě semifinále Ligy mistrů ocenil výkon AS Řím, který doma zvítězil 4:2 a málem dotáhnul ztrátu 2:5 z úvodního duelu. Podle německého kouče jsou "Reds" nažhaveni na finále s šampionem posledních dvou ročníků Realem Madrid.

Domácí s útočníkem Patrikem Schickem v sestavě sice po poločase prohrávali 1:2, ale ve druhé půli předvedli velký obrat a sahali po prodloužení. Krátce po čtvrtém gólu, který dal až ve čtvrté minutě nastavení z penalty Radja Nainggolan, ale rozhodčí zápas ukončil.

"Smekám před Římem a trenérem Eusebiem Di Francescem za to, co předvedli. Hodně lidí mluví o tom, že anglická liga je nejlepší na světě, což je asi pravda, ale současné italské týmy? Juventus byl opravdu blízko s Realem a Řím s námi. To je opravdu velký kompliment," řekl Klopp novinářům po středečním utkání.

"Celkové skóre 7:6 zní bláznivě, protože to bláznivé je. Neumím si představit, že by se ještě hrálo prodloužení. Do Ligy mistrů jsme vstoupili ve čtvrtém předkole a teď jsme ve finále. Jsem hrozně moc šťastný za hráče, klub i naše fanoušky," doplnil padesátiletý trenér.

Hráče Liverpoolu přes nepovedenou druhou půli nekritizoval. "Samozřejmě můžeme být lepší, chyběla nám trpělivost. Ale bylo to těžké a všichni podali obětavý výkon. Myslím, že tři záložníci byli nejlepší hráči, museli tam lepit díry," konstatoval Klopp.

Podle něj nemůže být v Lize mistrů nikdo zkušenější než Real Madrid. "Myslím, že tak 80 procent z týmu, který byl ve čtyřech finále za posledních pět let, je pořád spolu. Takže oni jsou zkušení a my ne. Ale budeme na ně připravení a opravdu nažhaveni," prohlásil Klopp.

Bývalý kouč Dortmundu bude chtít 26. května v Kyjevě vylepšil svou tristní bilanci. Během kariéry v Německu a Anglii totiž prohrál pět z šesti pohárových finále. "S Liverpoolem jsme nevyhráli Ligový pohár ani Evropskou ligu. Lidé mi na ulici neděkují, že jsem tým dovedl do finále a v Melwoodu (tréninkovém centru klubu) nevyvěšují stříbrné medaile. Je to škoda, ale taková je prostě hra. Takže máme před sebou ještě nějakou práci," upozornil Klopp.