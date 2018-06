Canberra - Zápas ženské fotbalové ligy v Austrálii mezi celky Capital a Belconnen United musel být na půlhodiny přerušen kvůli výtržníkovi na hřišti. Tím však nebyl exhibicionista z řad fanoušků, jak bývá ve fotbale často zvykem, ale klokan obrovský.

Dospělý klokaní samec se nejprve na utkání díval zpoza plotu, následně se ale rozhodl zábradlí přeskočit a zapojit se přímo do hry. Na trávníku se mu líbilo a lehl si do malého vápna. Pořadatelé se ho neúspěšně snažili zahnat. Podařilo se to až pomocí auta.

Když pak klokan přece jen hřiště opustil a mohlo se pokračovat ve hře, ještě jednou se vrátil. Jeden z trenérů opět použil svůj vůz a klokana zahnal na parkoviště, odkud se následně vačnatec vrátil do divočiny.

"Byl to opravdu problém. Pár lidí se sice snažilo ho přinutit utéct, ale on byl opravdu velký. Řekla bych, že měl přes šest stop (asi 183 centimetrů)," uvedla členka vedení klubu Capital Amber Harveyová. "Takže jsme se pak raději drželi dál. On se totiž nenechal rozhodit a dokonce si na hřišti v klidu lehnul," dodala.