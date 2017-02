Praha - Obránce Lukáš Klok si odbude ve čtvrtečním úvodním utkání Švédských hokejových her v Göteborgu proti Švédsku premiéru v dresu české reprezentace a slní si tak sen. Doma v Šilheřovicích, malé obci u Ostravy, bude debut jednadvacetiletého hráče Vítkovic hodně sledovaný.

"Bude fandit možná celá vesnice. Šilheřovice jsou malé, rodiny se tam znají. Určitě to budou sledovat všichni a dají mi za vyučenou, když se mi něco nepovede," řekl Klok s úsměvem. "Je to pro mě splnění určitého snu a cíle. S kondičním trenérem jsme řekli, že kdyby reprezentace vyšla, tak by to bylo super. A splnilo se to."

Bývalý mládežnický reprezentant je šťastný, že dostává šanci jako další z mladých talentů. "Už ve dvacítce jsme si říkali s Davidem Kämpfem, že bychom se mohli jednou sejít třeba v áčku a ono to vyšlo už o dva roky později. Jsem určitě rád i za něho, že nám to takhle jde," zmínil chomutovského útočníka, který se chystá už na třetí turnaj Euro Hockey Tour v sezoně.

O Klokovi kouč Josef Jandač se svými asistenty uvažoval už na prosincový Channel One Cup, ale start Vítkovic ve čtvrtfinále Ligy mistrů jeho premiéru odložil. "Bohužel to padlo. Trenéři mi říkali, ať si udržím určitou výkonnost, a když to půjde takhle dál, tak šance je," řekl Klok.

Minulý týden v pondělí se o nominaci dozvěděl z internetu. "Zrovna jsem byl po tréninku na regeneraci a věděl jsem, že něco takového probíhá. Tak jsem se potom kouknul a viděl tam svoje jméno. Byl jsem hrozně rád a rodiče také," uvedl Klok.

V reprezentační kabině při pondělním srazu moc hráčů osobně neznal. "Je super, že tu jsou i ti mladší, stejně staří kluci jako já. Přijeli jsme s Patrikem Bartošákem naštěstí dříve, takže jsem nebyl ten, kdo přišel poslední do kabiny a musel všechny obcházet a seznamovat se. Teď se budeme poznávat dál," podotkl.

Při čtvrtečním debutu asi bude trošku nervózní. "Co vím z těch mladších kategorií, tak Švédové byli vždycky nepříjemní. Určitě to bude těžký zápas a sám jsem zvědav, jak se s tím vypořádám. Určitě bude hodně důležité první střídání. Když se člověku povede nějaká dobrá přihrávka nebo nějaký souboj, tak jsou to takové maličkosti, od kterých se člověk může odrazit dál," uvedl Klok.

Účastník dvou mistrovství světa světa dvacítek a jednoho šampionátu osmnáctek si pochvaluje, že pro něj byla dobrou mezinárodní průpravou i Liga mistrů. "Hrajete proti soupeřům, se kterými byste se normálně potkali výjimečně, a poznáte kvalitu týmů ve Švédsku, Finsku a Švýcarsku," řekl.

Na jeho reprezentační debut se těší celá rodina. Klok si cení toho, jak mu všichni v jeho kariéře pomohli. "Rodiče, dědové, babičky - vozili mě na tréninky a vždycky v takovou tu chvíli, když byla krize, tak mě hodně navedli a pomohli mi," prohlásil Klok.

"Taková největší byla ve 14 nebo 15 letech, kdy jsem vlastně skoro vůbec nehrál. Pan Hulva mě vůbec nestavěl. Už jsem si říkal, jestli to má vůbec smysl. Věděl jsem, že na to mám, ale nějak se nešlo tam dostat. Táta mě pořád tlačil, ať trénuji a makám. Vozil mě na individuální tréninky s kondičním trenérem, se kterým trénuji už osmým rokem. To mi strašně pomohlo," dodal Klok.