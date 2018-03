Pardubice - Po dvou porážkách na třineckém ledě nebyli hokejisté Pardubic ve čtvrtfinálové sérii v lehké pozici, ale důležitý třetí duel na domácím ledě zvládli a snížili na 1:2 na zápasy. Dynamo po většinu zápasu vedlo, jenže závěr duelu notně zdramatizovala vyloučení. Pardubičtí hráči dokonce přečkali dlouhé oslabení ve třech proti šesti, kdy navíc kapitán Tomáš Rolinek přišel o hůl.

V tu chvíli, kdy do konce základní hrací doby zbývalo zhruba osm minut, se zdálo, že celá situace může mít jen jediný konec v podobě třinecké trefy za záda Ondřeje Kacetla. "Jenže 'Rolas' tam výborně vykrýval prostor, vytlačoval hráče a my s Tyem Wishartem jsme jen stáli u branky. Klobouk dolů před Tomášem, jak tam klekal i bez hokejky," řekl ke zlomovému momentu třetího čtvrtfinále obránce Petr Čáslava, který se při dvojnásobné přesile soupeře rval s třineckými útočníky na brankovišti.

Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 a držitel kompletní medailové sbírky ze světových šampionátů ohromil i ostatní spoluhráče. "Co tam kluci v tu chvíli odvedli... Zeptejte se hlavně 'Rolase', protože ten co tam předvedl při té přesilovce Třince šest na tři, navíc ještě bez hokejky, jak tam zblokoval střelu, to bylo fakt super. Hlavně díky tomu jsme vyhráli. Koukal jsem na to nejdřív s otevřenou pusou, pak už jsem nekoukal radši vůbec," prohlásil útočník Martin Kaut.

V podobném rozpoložení byl v napjatých okamžicích i další forvard Matěj Beran. "To byly slušné nervy. Klobouk dolů před klukama, jak to odbránili. Zbývalo ještě hodně času, ale 'Rolas' tam i bez hokejky blokoval střely po hlavě. Tak by to mělo vypadat. Jako kapitán nám ukázal cestu, jak musíme hrát," uvedl Beran.

Dynamo se muselo soustředit hlavně na ostrostřelce Martina Růžičku, ale tvrdou ranou od modré čáry hrozil i Erik Hrňa. "Mají tam více hráčů, kteří umí dát gól. Připravujeme se na každý zápas, takže víme, jak to hrají, ale jsou to tak šikovní hráči, že není možné se soustředit jen na jednoho z nich," konstatoval Čáslava, důležitý článek pardubických oslabení.

"To je to jediné, co tady dělám. Je dobře, že jsme to ubránili, v takových zápasech přesilovky rozhodují," podotkl s úsměvem Čáslava.

Pardubice nesehrály špatná utkání ani v Třinci, ale ta jim výsledkově nevyšla. Ve třetím čtvrtfinále byly díky dvoubrankovému vedení z první třetiny dlouho na koni. "Nevím, jestli to bylo zasloužené vítězství, ale to je v play off jedno. Důležité je, že jsme vyhráli, byl to těžký zápas, Třinec hrál dobře do obrany a na brejky," zhodnotil Čáslava.

Rozhodující gól padl v 47. minutě a sudí jej připsali Matěji Beranovi, který tak má na kontě v play off už čtyři branky. Pro Pardubice je jeho hra v prostoru před brankou neocenitelná. "Myslím, že ten gól dával Jacob Cardwell, ale to je úplně jedno. Matěj hraje před brankou výborně, je dobře, že ho tady máme," vyzdvihl útočníkův přínos Čáslava.