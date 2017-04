České Budějovice - Generálního manažera národního týmu Martina Ručinského potěšilo rozhodnutí Davida Pastrňáka posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa, přestože nemá smlouvu v zámořské NHL. Dvacetiletý talent má za sebou životní sezonu, ve které byl nejproduktivnějším Čechem v soutěži, v příštích týdnech jej proto čeká jednání o novém, lukrativním kontraktu. Přesto se Pastrňák rozhodl, že na šampionátu bude hrát.

"Potěšilo nás to. Je to výjimečný hráč, měl výbornou sezonu. Klobouk dolů, smekám před ním, moc si toho vážím a mám k němu velký respekt," řekl Ručinský v Českých Budějovicích, kde se reprezentace chystá na České hry. "Dnes je situace taková, že hráči bez smlouvy se bojí jet. Bojí se rizika, že by se zranili a mohla by to být komplikace, což chápu," uvedl generální manažer.

Pastrňák se mu podle dohody ozval ve středu večer a oznámil, že se rozhodl reprezentovat. Po vyřazení Bostonu v 1. kole play off si vzal pár dní na rozmyšlenou. "Měl výbornou sezonu a má podepsat dlouholetý lukrativní kontrakt. Chápali jsme to, protože v jeho případě je riziko docela velké," řekl Ručinský na adresu útočníka, který v 75 zápasech základní části NHL nasbíral 70 bodů a zařadil se celkově na 18. místo produktivity. S 34 brankami byl mezi kanonýry desátý.

Ručinský řekl, že by pochopil, kdyby se Pastrňák rozhodl neriskovat a počkal, až smlouvu podepíše. "Kdyby řekl, že nejede, nedivil bych se tomu a nikdo by se na něj nemohl zlobit. Je v situaci, kdy podepisuje smlouvu, která ho zajistí na celý život. O to více si toho vážím. Svým způsobem to pro něj není priorita, ale chce hrát a pomoct nám," ocenil havířovského rodáka.

Přestože je mezi Ručinským a Pastrňákem šestadvacetiletý věkový rozdíl, dobře se znají. Přes léto se potkávají v Praze. "On je srdcař. Vždy přijel, když mohl. Nechce končit sezonu, hokej ho baví," řekl Ručinský.

Podobně jako Pastrňák se rozhodli bez smlouvy v NHL hrát na MS i obránci Michal Kempný a Jakub Kindl. Ani jeden z nich však nemá reálnou šanci, že by v létě podepsali tak lukrativní kontrakt.

Sám Ručinský odehrál v NHL v průběhu 12 sezon téměř tisíc zápasů, na MS však jezdil a ve sbírce má tři zlaté medaile. "My jsme smlouvy nějak neřešili, ani nevím, proč to tak bylo. Doba byla trošku jiná. Na kluky se teď ale nezlobím a ani se jim nedivím. Když se člověk vžije do jejich situace, tak to musí pochopit," řekl Ručinský. "Pro nás skončila sezona, a když jsme byli nějak pohromadě, měli dvě nohy a dvě ruce, tak jsme vždy rádi jeli," podotkl s úsměvem.

Momentálně ještě není jasné, kdy se Pastrňák k týmu připojí. Jsou dvě varianty: přijede na úterní sraz do Prahy, nebo přicestuje stejně jako Tomáš Plekanec z Montrealu rovnou ve středu do Paříže. "Domluvili jsme se, že nám ještě dá vědět. Je to ale úplně jedno, jedná se maximálně o jeden trénink v Praze, což nehraje velkou roli. My jsme rádi, že přijede," řekl Ručinský.

V kádru reprezentace pro MS je momentálně sedm hráčů z NHL, ještě však existuje šance, že by tým doplnil útočník David Krejčí z Bostonu, který ale odehrál jen tři z šesti zápasů Bruins v play off. Zbytek kvůli zranění vynechal. "Jsme domluvení, že si zavoláme v pátek, protože musel ještě absolvovat nějaké prohlídky u doktorů," dodal Ručinský.

Pastrňák pojede na MS bez smlouvy, svaz ho pojistí

David Pastrňák by se na mistrovství světa měl představit bez platné smlouvy v zámořské NHL, případné zranění by jej ale nemělo výrazně ekonomicky poškodit. Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) jej totiž stejně jako další hráče bez kontraktu pojistí. V případě Pastrňáka, který má za sebou životní sezonu a měl by podepsat lukrativní smlouvu, to bude znamenat výdaj v řádu desítek tisíc dolarů.

"Dohodneme se s agentem hráče a i s ohledem na možnost, jakou smlouvu by mohl podepsat, jej pojistíme. U Davida se dá například odhadovat, že by mohl podepsat šestiletou smlouvu na šest milionů dolarů ročně nebo krátkodobou dvouletou smlouvu," řekl sportovní manažer ČSLH Jan Černý ČTK a deníku Sport.

Pokud se všechny strany dohodnou, že Pastrňákovi pojistí šestiletou smlouvu za celkem 36 milionů dolarů pro případ vážného zranění znamenajícího pro něj konec kariéry, pojišťovali by však jen zdaněný příjem z případného kontraktu. "V Bostonu jsou daně 45 až 47 procent, takže se můžeme například s agentem domluvit, že pro případ, že už nikdy nebude hrát hokej, jej pojistíme na 25 milionů dolarů. Tady jsme schopni uspořit," vysvětlil Černý.

Vedle Pastrňáka ČSLH momentálně řeší i speciální pojištění Michala Kempného a Jakuba Kindla, kteří jsou také bez smluv. Připojišťují se však i hráči, kteří kontrakty v NHL mají, a to dle jejich výše. Vedení NHL to totiž vyžaduje a Mezinárodní hokejová federace (IIHF) na každého hráče přispívá částkou 20.000 dolarů.

"Na řadu hokejistů to stačí. Smlouvy Kuby Voráčka, Radka Gudase nebo Tomáše Plekance to ale samozřejmě nepokryje," uvedl Černý, jenž počítá s tím, že ČSLH letos za pojistky hráčů zaplatí přes 200.000 dolarů. Například Voráček totiž v roce 2015 podepsal osmiletou smlouvu na 66 mil. dolarů a průměrně má garantovaný roční příjem 8,25 milionu dolarů.

Problémy s pojistkami neřeší jen ČSLH, ale i ostatní reprezentace. Například Rusko v roce 2013 pojišťovalo třináctiletou smlouvu na 124 milionů dolarů útočníka Alexandra Ovečkina. Zástupce sborné to stálo 500.000 dolarů a hvězda Washingtonu odehrála v Helsinkách jen čtvrtfinálový duel, který Rusko prohrálo s USA 3:8.