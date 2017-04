České Budějovice - Generálního manažera národního týmu Martina Ručinského potěšilo rozhodnutí Davida Pastrňáka posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa, přestože nemá smlouvu v zámořské NHL. Dvacetiletý talent má za sebou životní sezonu, ve které byl nejproduktivnějším Čechem v soutěži, v příštích týdnech jej proto čeká jednání o novém, lukrativním kontraktu. Přesto se Pastrňák rozhodl, že na šampionátu bude hrát.

"Potěšilo nás to. Je to výjimečný hráč, měl výbornou sezonu. Klobouk dolů, smekám před ním, moc si toho vážím a mám k němu velký respekt," řekl Ručinský v Českých Budějovicích, kde se reprezentace chystá na České hry. "Dnes je situace taková, že hráči bez smlouvy se bojí jet. Bojí se rizika, že by se zranili a mohla by to být komplikace, což chápu," uvedl generální manažer.

Pastrňák se mu podle dohody ozval ve středu večer a oznámil, že se rozhodl reprezentovat. Po vyřazení Bostonu v 1. kole play off si vzal pár dní na rozmyšlenou. "Měl výbornou sezonu a má podepsat dlouholetý lukrativní kontrakt. Chápali jsme to, protože v jeho případě je riziko docela velké," řekl Ručinský na adresu útočníka, který v 75 zápasech základní části NHL nasbíral 70 bodů a zařadil se celkově na 18. místo produktivity. S 34 brankami byl mezi kanonýry desátý.

Ručinský řekl, že by pochopil, kdyby se Pastrňák rozhodl neriskovat a počkal, až smlouvu podepíše. "Kdyby řekl, že nejede, nedivil bych se tomu a nikdo by se na něj nemohl zlobit. Je v situaci, kdy podepisuje smlouvu, která ho zajistí na celý život. O to více si toho vážím. Svým způsobem to pro něj není priorita, ale chce hrát a pomoct nám," ocenil havířovského rodáka.

Přestože je mezi Ručinským a Pastrňákem šestadvacetiletý věkový rozdíl, dobře se znají. Přes léto se potkávají v Praze. "On je srdcař. Vždy přijel, když mohl. Nechce končit sezonu, hokej ho baví," řekl Ručinský.

Podobně jako Pastrňák se rozhodli bez smlouvy v NHL hrát na MS i obránci Michal Kempný a Jakub Kindl. Ani jeden z nich však nemá reálnou šanci, že by v létě podepsali tak lukrativní kontrakt.

Sám Ručinský odehrál v NHL v průběhu 12 sezon téměř tisíc zápasů, na MS však jezdil a ve sbírce má tři zlaté medaile. "My jsme smlouvy nějak neřešili, ani nevím, proč to tak bylo. Doba byla trošku jiná. Na kluky se teď ale nezlobím a ani se jim nedivím. Když se člověk vžije do jejich situace, tak to musí pochopit," řekl Ručinský. "Pro nás skončila sezona, a když jsme byli nějak pohromadě, měli dvě nohy a dvě ruce, tak jsme vždy rádi jeli," podotkl s úsměvem.

Momentálně ještě není jasné, kdy se Pastrňák k týmu připojí. Jsou dvě varianty: přijede na úterní sraz do Prahy, nebo přicestuje stejně jako Tomáš Plekanec z Montrealu rovnou ve středu do Paříže. "Domluvili jsme se, že nám ještě dá vědět. Je to ale úplně jedno, jedná se maximálně o jeden trénink v Praze, což nehraje velkou roli. My jsme rádi, že přijede," řekl Ručinský.

V kádru reprezentace pro MS je momentálně sedm hráčů z NHL, ještě však existuje šance, že by tým doplnil útočník David Krejčí z Bostonu, který ale odehrál jen tři z šesti zápasů Bruins v play off. Zbytek kvůli zranění vynechal. "Jsme domluvení, že si zavoláme v pátek, protože musel ještě absolvovat nějaké prohlídky u doktorů," dodal Ručinský.