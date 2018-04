Praha - Fotbalový reprezentant Jan Kliment z Bröndby Kodaň si v pondělním utkání dánské ligy s Aalborgem poranil vazy v levém koleně a dnes úspěšně absolvoval operaci u reprezentačního lékaře Petra Krejčího v Ústřední vojenské nemocnici. Informoval o tom jeho agent David Nehoda, podle kterého čeká čtyřiadvacetiletého útočníka zhruba půlroční pauza.

"Poranil si přední zkřížený a postranní vaz levého kolene," napsal Nehoda na twitteru.

Odchovanec Jihlavy zazářil na evropském šampionátu do 21 let v roce 2015, po kterém přestoupil do Stuttgartu. V německém celku se však výrazněji neprosadil a v srpnu 2016 odešel hostovat do Bröndby Kodaň. V této sezoně nastoupil do 24 utkání dánské ligy a dal šest branek. Podzimní výkony ho vynesly až do národního týmu, za který nastoupil v pěti zápasech.

Proti Aalborgu naskočil do druhé půle a v závěru se dostal do souboje s Joresem Okorem. Při střetu se mu zkroutilo koleno, spoluhráči mu museli pomoci ze hřiště a vyšetření potvrdilo nutnost operace. "Všem je nám to moc líto a doufáme, že rehabilitace bude probíhat hladce, aby se co nejdříve mohl vrátit na hřiště," řekl sportovní ředitel Bröndby Troels Bech.