Praha - Nevydařená první třetina, kterou Sparta prohrála 0:2, byla podle útočníka Lukáše Klimka klíčovou částí zápasu proti Chomutovu. Pražané sice poté dokázali vyrovnat na 2:2, ale přesto s Piráty prohráli a klesli v tabulce na osmé místo za dnešního soupeře. Klimek si uvědomuje, že v závěru základní části musí Sparta zlepšit hru, jinak se jí může stát, že nepostoupí do play off.

"První třetinu jsme odehráli fakt velmi špatně. Do zápasu jsme nenastoupili tak, jak jsme si řekli, a bohužel nám soupeř odskočil o dva góly. Dalších 40 minut nebylo z naší strany špatných, hodně jsme se zvedli, dali góly, srovnali, ale bohužel to nestačilo," litoval Klimek po porážce 2:3.

Klimek se na ledě podílel na obou gólech Sparty, ale velkou radost z toho vzhledem k porážce neměl. Přiznal však, že se mu momentálně hraje dobře, skóroval počtvrté z posledních pěti utkání. "Cítím se teď dobře, v lajně si s klukama vyhovíme a padají nám tam i nějaké góly, za což jsme rádi. Pecháček (Lukáš Pech) to výborně rozhazuje. Budeme jen doufat, že nám to půjde stejně a budeme i vyhrávat zápasy," řekl Klimek.

Pražané neuspěli doma podruhé za sebou, a pokud se chtějí udržet v elitní desítce, musí v O2 areně bodovat. I proto, že zde odehrají osm ze zbývajících 14 zápasů základní části.

"Musíme to zlepšit, nesmí se k nám jezdit pro body. Musíme z toho udělat tvrz, což se nám v sezoně zatím nedaří. Není to úplně špatné, ale od nás se nesmí body odvážet. Musíme se na to zaměřit, bude to jeden z faktorů, který bude rozhodovat o úspěchu," podotkl jedenatřicetiletý útočník.

Porážka byla pro Spartu o to trpčí, že ji Chomutov v tabulce předstihl. "V naší situaci je důležitý každý zápas. Stejné to bylo ve Zlíně i v Bolce. Pořád si to říkáme, zápasů do konce není moc a musíme do každého jít naplno," burcoval Klimek, jehož nyní čekají se spoluhráči domácí zápasy s Pardubicemi a Hradcem Králové. "Pořád je u nás bojovný duch, nechodíme s hlavami dole. Budeme bojovat, abychom to dotáhli do úspěšného konce," dodal.