Praha - Pojišťovnu lidé vyhledávají ve chvílích, které většinou nejsou radostné. Přesto i tam občas bývá veselo. Klienti je i letos zásobovali více či méně vtipnými průpovídkami. "Pokud pracujete léta v pojišťovně, už vás moc věcí nepřekvapí. Mnohé události se pravidelně opakují, přesto se čas od času objeví případ, který dokáže udivit, dojmout nebo pobavit," uvedla manažerka centra péče o klienty Slavia pojišťovny Veronika Římalová.

"Byla jsem si jistá, že mi auto někdo ukradl. Až za dva dny se zjistilo, že jsem ho zaparkovala na jiném místě, než jsem se domnívala," uvedla klientka pojišťovny. "Založila jsem omáčku a odběhla do obchodu pro koření. Cestou jsem potkala švagrovou, která mi nabídla zeleninu ze zahrady. Zašly jsme pro ni a na vaření jsem si vzpomněla, až když mi volali sousedé, že se z našeho bytu kouří," hlásila jiná. "Máte po ruce zelenou kartu? Ne, proč? My karty nehrajeme," divil se v rozhovoru s operátorem vlastník pojištěného vozidla.

Do Pojišťovny České spořitelny volal potenciální klient - otec, který chtěl pojistit panenství své dcery. Pojišťovna zaznamenala i dotaz na pojištění pornoherce (OSVČ) pro případ pracovní neschopnosti v důsledku podezření na pohlavní nemoci. Jednou se na ni obrátil klavírista, který chtěl pojistit prsty na rukou. Jindy si zase chtěl pojistit ruce řezník.

"Poslal jsem vám dvacet e-mailů. Doufám, že si jich všimnete. Dnes očekávám odpověď," napsal do pojišťovny rozčilený klient. "Dobrý den, tímto stahuji žádost o prošetření pojistné události. V dopise jste psali, že rodinné spory neřešíte, proto jsme si vše vyřešili sami," reagoval další. "Moje bejvalá žena, ježibaba, byla chytrá, měla ráda jen prachy a vkladní knížky - hlavně na hesla! Ona byla chytrá, já su blbý," zpytoval svědomí klient PČS.

Spousta kuriózních případů potkala klienty ERV pojišťovny na zahraničních cestách. Například sedmačtyřicetiletý klient žádal proplacení dne dovolené, kterou si nemohl užít, protože byl zatčen policií, když v Chicagu i přes opakované výzvy strážců zákona vnikal do bezprostředního okolí domu Baracka Obamy. Klientka (42) žádala proplacení 'pilulky proti otěhotnění' poté, co v Kamerunu zažila vášnivou noc s místním barmanem. Muž středního věku zase žádal proplacení noclehu v hotelu a cesty lodí poté, co ho při plavání v Jadranu odnesl vítr a mořský proud na vedlejší ostrov.

Studentka při focení selfie tyčí u Big Benu v Londýně udeřila omylem japonskou turistku do tváře a vyrazila jí dva přední zuby. Z pojištění odpovědnosti ji ERV vyplatila přes 90.000 korun. To sedmadvacetiletý klient natáčel sebe a svou přítelkyni při chůzi na náměstí Bastily v Paříži, jenže zakopl, upadl na selfie tyč a naštípl si žebro. Sedmileté dítě se začalo dusit, když ztropilo rodičům hysterickou scénu kvůli tomu, že si nemůže odvézt z dovolené na Kanárských ostrovech domů místní kočku.