Brno - Družstvo Svatopluk musí vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy do jednoho měsíce. Rozhodl tak Nejvyšší soud, který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, řekli ČTK. Jde asi o 60 rodin. Správce Monsport rozhodnutí soudu přivítal, umožní vypořádat všechny věřitele H-Systemu rovným dílem. Lidi, kterých se vystěhování týká, lituje. Rozsudek NS v kauze H-System společně s dalšími rozsudky vyvolává podle prezidenta Miloše Zemana vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému.

"Podle našeho názoru už nebyl důvod tu kauzu dále protahovat," uvedl dnes na tiskové konferenci k vyhlášení rozsudku soudce NS Zdeněk Krčmář. Rozhodování připodobnil ke hledání "nejlepší z nejhorších variant". Pokud družstvo domy nevyklidí, hrozí mu exekuce. Krčmář předpokládá, že družstvo se ještě obrátí na Ústavní soud. "Já očekávám, že při tom dlouholetém, osmnáctiletém martyriu, se žalovaný zřejmě nesmíří s tím, že NS bude tím, kdo má poslední slovo," řekl ČTK Krčmář. Případná ústavní stížnost nemá sama o sobě odkladný účinek. Ústavní soud jej ale může stížnosti přiznat.

Zástupce družstva Martin Junek dnes nechtěl předjímat, jaké kroky Svatopluk učiní. Co nejdříve se chce spojit s brněnskou advokátní kanceláří Indra, Šebesta, Kincl, která družstvo zastupuje. Vystěhování ale považuje za nesmyslné. Obyvatelé bytů ČTK na místě řekli, že se odmítají odstěhovat. Na jiné bydlení nemají peníze, navíc jeden měsíc je na sehnání náhradního ubytování málo. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu se budou snažit bojovat všemi prostředky.

O dalším postupu se bude radit také věřitelský výbor H-Systemu. Konkurzní správce Monsport předpokládá, že se výbor sejde co nejdříve během srpna. Rozhodnutí soudu přivítal s tím, že umožní vypořádat všechny věřitele H-Systemu. Lidi, kterých se vystěhování týká, lituje.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru.

Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu a v podstatě investovalo do cizího majetku. Podle NS šlo družstvo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu. Obyvatelé dotčených domů dnes ČTK řekli, že za 25 let si z holostaveb vybudovali útulné bydlení, do kterého investovali spoustu peněz.

Lidem, kteří v rámci družstva investovali do dostavby domů, vznikla podle NS specifická pohledávka za konkurzní podstatou H-Systemu. "Měla by být uspokojena ještě před ostatními nepřednostními věřiteli," uvedl Krčmář. Konkurzní správce podle něj mohl prodat bytové domy i bez rozhodnutí NS, prodával by je však i s obyvateli, což by snížilo cenu a poškodilo konkurzní věřitele.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na tiskové konferenci po jednání vlády hovořil v souvislosti s případem někdejších klientů vytunelované firmy H-System o nespravedlnosti.

Zeman má kvůli rozsudku v kauze H-System pochyby o kvalitě soudů

Rozsudek Nejvyššího soudu v kauze H-System společně s dalšími rozsudky vyvolává podle prezidenta Miloše Zemana vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Chce se proto setkat s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem. Na twitteru to dnes uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Tento rozsudek, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD, a dalšími rozsudky, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému," citoval Ovčáček Zemana. Dodal, že prezident je připraven setkat se s Šámalem a "diskutovat na toto téma".