Praha - Názor na požadavky ohledně rozdělení ministerstev v případné společné vládě sdělí zástupci hnutí ANO sociálním demokratům ve čtvrtek na jednání, které dnes označil vicepremiér v demisi Richard Brabec za klíčové. Dnes bude s ČSSD ještě dohodu připravovat.

"Naše stanovisko řekneme kolegům zítra (ve čtvrtek) i za účasti pana (Andreje) Babiše, dnes bychom se měli potkat na jakési předschůzce," řekl Brabec novinářům při příchodu do Strakovy akademie, kde zastoupí premiéra v demisi Babiše, který se dnes bude vracet z dovolené, při řízení schůze vlády.

Brabec očekává, že ke skládání vlády se vyjádří i prezident, který dnes přijme zástupce ČSSD na Hradě.

V úterý Brabec uvedl, že hnutí ANO dál trvá na postu premiéra pro svého šéfa a předsedu vlády v demisi Babiše. S ČSSD se stále rozchází i v názoru na to, kolik resortů by v případné koaliční vládě měla sociální demokracie obsadit a které by to mohly být. Vyplynulo to podle něj z interních konzultací ANO, které se uskutečnily během Velikonoc. Dnes Brabec uvedl, že s případným partnery nebude jednat přes média.

Předseda ČSSD Jan Hamáček minulý týden novinářům řekl, že koaliční jednání pokročila v otázce programu, naopak personální záležitosti jsou i nadále zásadní problém. Sjezd ČSSD dříve označil účast trestně stíhaného člověka ve vládě za zásadní problém. ANO na Babišovi, který čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda, trvá. Hamáček minulý týden naznačil, že pokud ANO neustoupí od nominace Babiše, nebo nepřenechá sociální demokracii ministerstvo vnitra, či financí, znamenalo by to konec jednání.

ČSSD vyjednává s ANO o možné koaliční vládě, případnou dohodu by ale mělo schválit referendum mezi členy sociální demokracie. Vyjádřit by se mohli i delegáti při sobotním pokračování sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Většinu potřebnou pro důvěru ve Sněmovně by případnému kabinetu měli zajistit poslanci KSČM.