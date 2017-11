Třinec - Jakub Klepiš zařídil Mladé Boleslavi dvěma góly a přihrávkou výhru 4:2 na ledě Třince, odkud před dvěma lety do středočeského klubu přestoupil. Reprezentační útočník hýřil na ledě aktivitou, dostal se do mnoha šancí a potvrdil, že zápas proti bývalému klubu pro něj znamená něco mimořádného.

"Měl jsem to tady strašně rád. Všechny, nebo alespoň většinu kluků tady znám. Je to pro mě vždycky jiné, než když hraju proti Hradci nebo třeba Liberci," uvedl Klepiš, po jehož akcích vedla Mladá Boleslav v deváté minutě 2:0. V prvním případě se trefil přesně z mezikruží, ve druhém vystřelil po jeho výborné přihrávce Vojtěch Němec do prázdné branky.

"Když vedete dva nula hned na začátku, tak vás to nakopne. Ale musím říct, že Třinec hrál dobře. Vím, jak se tady těžko hraje. Byli všude rychlejší, mleli nás. Měli jsme štěstí, že jsme nedostali gól dříve," pokračoval třiatřicetiletý útočník.

Mladou Boleslav poté přibrzdila vyloučení. Do konce první třetí třetiny jich vyfasovala čtyři a Oceláři jednu využili. Hned po přestávce ale brankáře Hrubce překvapil z úhlu Jakub Orsava, další extřinecký hráč. "Říkali jsme si před zápasem, že by to bylo hezké, kdybychom oba dali gól, když jsme tady hráli. A vyšlo to. Je to možná i trochu štěstíčko," pousmál se Klepiš.

Oceláři v polovině utkání opět snížili a poté soupeře zatlačili, ale promarnili i trestné střílení. Ve třetí třetině Mladá Boleslav zkušeně hlídala těsné vedení. "Třinec má závěry výborné, vždycky to tak bylo, obzvláště když prohrával a potřeboval to dotáhnout. Často jsme dokázali zápas i otáčet. Trochu jsme se zatáhli, ale naštěstí jsme to udrželi," řekl Klepiš.

Sám pak přidal uklidňující čtvrtý gól. Útočník, jehož jméno se skloňuje i v souvislosti s účastí na olympijských hrách, se dostával velmi často do přečíslení a v 55. minutě udeřil ze sólového úniku.

"Když jsem na Hamase jel znovu, tak jsem přemýšlel, co udělám, a zkusil jsem to, co jsem dříve uměl dobře. A naštěstí to vyšlo," komentoval bekhendový blafák Klepiš. Při hře bez brankáře pak mohl zkompletovat hattrick, jeho pokus ale zblokoval v útočné třetině Adámek. "Vůbec mě to nemrzí, protože jsem nechtěl střílet, ale počkat na kamaráda Dominika Pacovského. Bohužel mi sjel puk a pokazil jsem to," vysvětlil.

Klepiš připustil, že za skvělým výkonem může stát i hra na tři útoky. "Je to možné, dostanete se více do hry. Hrajeme na tři lajny, protože máme nějaká zranění. Jestli jsme kvůli tomu vyhráli, těžko říct, ale určitě jste více v tempu. Jen se to tak nedá hrát pokaždé," dodal.