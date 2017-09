Ilustrační foto - Raketa, kterou v pondělí krátce před 23:00 SELČ odpálila Severní Korea z místa nedaleko Pchjongjangu, přeletěla Japonsko a dopadla do Tichého oceánu zhruba 1180 kilometrů východně od ostrova Hokkaidó.

Ilustrační foto - Raketa, kterou v pondělí krátce před 23:00 SELČ odpálila Severní Korea z místa nedaleko Pchjongjangu, přeletěla Japonsko a dopadla do Tichého oceánu zhruba 1180 kilometrů východně od ostrova Hokkaidó. ČTK/AP/neuveden

Soul/Tokio - Severní Korea dnes odpálila raketu z pchjongjangské čtvrti Sunan na severním okraji hlavního města. Oznámil to generální štáb jihokorejské armády. Raketa zatím nezjištěného typu letěla východním směrem.

Zprávu později potvrdila japonská protivzdušná obrana, podle níž střela mířila do Tichého oceánu přes oblast japonského ostrova Hokkaidó. Obyvatelé severovýchodu Japonska byli vyzváni, aby se ukryli. Vzdálit by se měli od čehokoli, co připomíná část rakety, uvedla televize NHK.