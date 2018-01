Bílý tygr Soohorang, maskot zimních olympijských her.

Soul/Pchjongjang - Severní Korea vyšle na zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu příští měsíc kromě sportovců i skupinu 230 roztleskávaček. Po dnešních rozhovorech zástupců obou zemí v demilitarizovaném pohraničním pásmu to oznámila jihokorejská vláda. Severní Korea také plánuje vyslat delegaci na paralympijské hry, které se v Jižní Koreji uskuteční od 9. do 18. března, uvedlo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

KLDR minulé úterý při prvních oficiálních rozhovorech s Jižní Koreou od roku 2015 sdělila, že vyšle delegaci na olympiádu v Jižní Koreji v termínu 9.-25. února. Delegace bude kromě sportovců zahrnovat i vysoké činitele, roztleskávačky, umělce, družstvo na předvádění taekwonda a novináře. V pondělí Severní Korea uvedla, že do Jižní Koreje vypraví také 140členný orchestr, který bude v zemi během olympiády vystupovat.

Oznámení o severokorejské účasti na olympiádě a slib obou Korejí zahájit vojenské rozhovory snížily napětí na Korejském poloostrově po opakovaných severokorejských raketových a jaderných testech. Severokorejský vůdce Kim Čong-un ale dál odmítá ukončit program vývoje jaderných raket, které mají být schopny zasáhnout území USA.

Na úterní konferenci ve Vancouveru na západě Kanady Japonsko varovalo, aby svět nebyl naivní, pokud jde o rozhovory KLDR s Jižní Koreou před olympijskými hrami. Účastníci konference se shodli na tom, že tlak na KLDR prostřednictvím sankcí s cílem přimět ji k ukončení jaderného programu musí pokračovat. Čína, která se schůzky ve Vancouveru neúčastnila, dnes konferenci kritizovala. Podle ní byla ukázkou mentality studené války a poškodila snahy o řešení severokorejské otázky.

Severokorejské roztleskávačky doprovázely severokorejské sportovce na řadě sportovních soutěží v Jižní Koreji i v minulých letech. Zhruba 300 roztleskávaček z KLDR přijelo i na asijské hry v jihokorejském Pusanu v roce 2002 či na letní univerziádu v jihokorejském Tegu v roce 2003. Svým půvabem a dokonalou choreografií svých vystoupení vzbudily v Jižní Koreji velký ohlas, uvedla agentura Reuters.

Členkou týmu severokorejských roztleskávaček na asijském atletickém šampionátu v jihokorejském Inčchonu byla v roce 2005 i Ri Sol-ču, manželka severokorejského diktátora Kim Čong-una, sdělil novinářům na základě informací rozvědky KLDR nejmenovaný severokorejský poslanec.

Do olympijských soutěží v Pchjongčchangu se kvalifikovali pouze dva Severokorejci, krasobruslařská sportovní dvojice Rjom Te-ok a Kim Ču-sik. Soul navíc navrhl vytvoření společného ženského hokejového týmu, to však vyvolalo rozhořčené reakce jihokorejských hokejistek, které se necelý měsíc před olympiádou dozvěděly, že by měly nastoupit po boku úplných cizinek. Jihokorejky si stěžují, že tento krok tým oslabí, a navíc dostanou méně času na ledě, než kdyby hrály samy za sebe.

Nápad se nelíbí ani tisícům dalších obyvatel Jižní Koreje. Na webové stránky jihokorejského prezidentského Modrého domu byla tento týden zaslána více než stovka petic. Pod největší z nich se podepsalo přes 11.000 lidí. "Není to jako slepit dohromady rozbitý talíř," podotkl k myšlence společného týmu jeden ze signatářů.

"Nevím, jak to dopadne, ale společný tým by byl dobrou příležitostí pro lední hokej, který si stěžuje na to, že je opomíjeným sportem. Takto přitáhne zájem mnoha Korejců," prohlásil naopak jihokorejský prezident Mun Če-in při návštěvě hokejového tréninkového centra.