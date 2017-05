Pchjongjang - Severní Korea dnes označila nedělní odpálení své balistické rakety za test nového modelu střely středního až dlouhého doletu. Zkušební vypuštění střely pod osobním dohledem vůdce KLDR Kim Čong-una bylo úspěšné a jeho cílem bylo ověřit schopnost rakety nést "velkou a těžkou jadernou hlavici", sdělila oficiální severokorejská tisková agentura KCNA. Experti z jiných zemí údaje KLDR nepotvrdili, také podle nich se ale jednalo o výrazný technologický pokrok. Několik jihokorejských, japonských a amerických odborníků prohlásilo, že byla testována raketa s pravděpodobně nejdelším dosahem v severokorejském arzenálu, napsala agentura AP.

Severokorejská tisková agentura KCNA uvedla, že střela byla odpálena pod co největším úhlem, aby nijak neovlivnila bezpečnost sousedních zemí. Raketa nazvaná Hwasong-12 urazila podle KCNA 787 kilometrů a vylétla do výšky až 2111,5 kilometru.

Spojené státy a Japonsko vyzvaly kvůli testu ke svolání mimořádné schůzky Rady bezpečnosti OSN. Zasedání by se mělo uskutečnit v úterý, uvedla Uruguay, která v tomto měsíci RB OSN předsedá. Americká vyslankyně při OSN Nikki Haleyová v televizi ABC řekla, že USA spolupracují v této záležitosti s nejbližším spojencem KLDR Čínou, a prohlásila, že by na KLDR mohly být uvaleny nové sankce, které by se týkaly mimo jiné dovozu ropy.

České ministerstvo zahraničí v dnešním prohlášení zdůraznilo, že zkouška porušuje několik rezolucí RB OSN. "Testy balistických raket v KLDR vážně ohrožují bezpečnost ve světě a dále zvyšují regionální napětí. Česká republika opakovaně vyzývá KLDR, aby dodržovala své mezinárodní závazky: zastavila všechny testy balistických raket, opustila svůj jaderný program a všechny další programy zbraní hromadného ničení, jak požaduje RB OSN," napsalo Černínský palác s tím, že by se KLDR měla vrátit k dialogu.

Japonští představitelé řekli, že raketa letěla půl hodiny a dosáhla neobvykle velké výšky, než dopadla do Japonského moře. Americké tichomořské velení nicméně uvedlo, že nedělní zkouška "neodpovídá mezikontinentální balistické střele (ICBM)". Mezikontinentální raketu, která mívá dolet kolem 6000 kilometrů, Pchjongjang ještě nikdy netestoval. Tuto technologii ale podle Západu vyvíjí tajně pod záminkou vypouštění raket se satelity na oběžnou dráhu kolem Země.

Analytici se domnívají, že střela testovaná v neděli by dolétla více než 4000 kilometrů daleko, pokud by byla odpálena po běžné trajektorii, a nikoli do výšky, napsal server BBC News. "Raketa mohla mít dosah až 4500 kilometrů, pokud by letěla po standardní trajektorii," řekl americký expert David Wright. Podle něj mohlo jít o novou mobilní dvoustupňovou raketu na tekuté palivo, kterou KLDR předvedla na obří vojenské přehlídce 15. dubna.

Jihokorejské ministerstvo obrany uvedlo, že bude severokorejskou zkoušku dále analyzovat a že zatím nemůže potvrdit údaje, které Pchjongjang o raketě zveřejnil. Podle mluvčího ministerstva Mun Sang-kjona ale není pravděpodobné, že by Severokorejci ovládali technologii potřebnou pro chránění nálože během návratu do atmosféry. Bez ochranných prvků náklad nevydrží žár a vibrace provázející sestup rakety. Pro vývoj mezikontinentální střely je ovládnutí technologie návratu klíčové.

Mezinárodní experti rovněž zpochybňují schopnost Severní Koreje zmenšit jadernou nálož tak, aby ji unesla střela delšího doletu.