Pchjongjang/Soul - Severní Korea propustila tři vězněné Američany, ti se teď vracejí do vlasti spolu s šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem. Na twitteru to dnes napsal americký prezident Donald Trump. Všichni propuštění jsou podle všeho v dobrém zdravotním stavu, napsal prezident.

"Ministr Pompeo a jeho 'hosté' (tři propuštění Američané) přistanou na letecké základně Andrews v 02:00 ráno (čtvrtek 08:00 SELČ). Přijdu je osobně přivítat," napsal na twitteru Trump.

Pompeo se vydal do Severní Koreje na neohlášenou návštěvu před plánovaným summitem prezidenta Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Tématy vrcholné schůzky bylo odstranění zbraní z Korejského poloostrova a podpis mírové smlouvy, která by formálně ukončila korejskou válku z let 1950-1953.

Propuštěnými Američany jsou misionář Kim Dong-chul a rovněž Kim Sang-duk a Kim Hak-song, kteří nějakou dobu přednášeli na pchjongjangské technické univerzitě (PUST).

Dvaašedesátiletý misionář byl v březnu 2016 odsouzen v KLDR k deseti letům nucených prací za rozvracení komunistického režimu a špionáž. Devětapadesátiletý Kim Sang-tuk, který strávil měsíc výukou účetnictví na Pchjongjangské univerzitě věd a technologií, si odpykával 15letý trest "za protistátní aktivity a pokus svrhnout vládu". Zadržen byl v březnu 2017. Stejným obviněním čelil i 55letý Kim Hak-song, který také pracoval pro Pchjongjangskou univerzitu věd a technologií, financovanou Západem. Zadržen byl loni v květnu.

Americký ministr zahraničí dnes přicestoval do severokorejské metropole Pchjongjang z Japonska. Jde o jeho druhou návštěvu Severní Koreje během necelých šesti týdnů, na té první byl ale ještě ve své předchozí funkci šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA).