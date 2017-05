Pchjongjang - Severní Korea otestovala balistickou raketu, oznámila v sobotu krátce před půlnocí SELČ jihokorejská tisková agentura Jonhap. Typ střely stále vyhodnocuje, její dráha podle americké armády neodpovídala mezikontinentální balistické raketě. Střela urazila několik set kilometrů a dopadla do Japonského moře. Nový jihokorejský prezident Mun Če-in, který je ve funkci teprve několik dní, test označil za "nebezpečnou provokaci". Bílý dům vyzval k zesílení sankcí vůči KLDR, Čína pak ke zdrženlivosti. Poukázala na to, že test je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

Americký prezident Donald Trump si "nedovede představit, že by (test) potěšil Rusko", neboť raketa dopadla blíže k Rusku než k Japonsku, uvedl Bílý dům v prohlášení. Proti zkoušce ostře protestovalo i Tokio.

Zkouška se podle Jonhap uskutečnila v neděli ráno místního času (sobota 22:30 SELČ); střela byla odpálena z odpalovacího střediska u města Kusong na severozápadě země.

Jde o první raketový test od doby, co se úřadu ve středu ujala nová hlava Jižní Koreje Mun Če-in, a druhou zkoušku od 29. dubna, kdy KLDR neúspěšně testovala balistickou raketu.

Jihokorejský prezident, který je zastáncem obnovení dialogu mezi oběma zeměmi, v reakci na raketový test Pchjongjangu svolal mimořádnou bezpečnostní schůzi. Japonský premiér Šinzó Abe test označil za "naprosto nepřijatelný" a za "vážnou hrozbu" pro Japonsko. Podle japonské ministryně obrany Tomomi Inadaové dosáhla raketa výšky více než 2000 kilometrů a mohla být novým typem balistické střely.

Čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení vyzvalo ke zdrženlivosti. "rezoluce Rady bezpečnosti OSN obsahují jasná pravidla o balistické raketové technologii Severní Koreje. Čína je proti tomu, aby Severní Korea rakety odpalovala, je to v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti. Situace na (Korejském) poloostrově je nyní složitá a citlivá, všechny strany by měly zachovat zdrženlivost a nečinit nic, co by situaci mohlo zhoršit," uvádí se v prohlášení.

Kvůli testu spolu po telefonu hovořili japonský a jihokorejský ministr zahraničí a Abeho vrchní bezpečnostní poradce mluvil se svým americkým protějškem. "Budeme (ohledně KLDR) nadále blízce spolupracovat se Spojenými státy a Jižní Koreou," uvedl Abe, jehož citovala agentura Reuters.

Testy raket zapovídají Severní Koreji rezoluce Rady bezpečnosti OSN, KLDR ale tyto zkoušky přesto pravidelně provádí. USA kvůli zbrojním testům Severní Koreje zpřísnily tento měsíc vůči této zemi sankce. Představitel amerického ministerstva financí dnes agentuře Reuters řekl, že jeho úřad zvažuje použití všech dostupných nástrojů, které by KLDR zabránily v přístupu do mezinárodního finančního systému a pomohly držet jeho jaderný a zbrojní program na uzdě.

Raketa vypálená při nejnovějším testu urazila asi 700 kilometrů, uvedla agentura Jonhap. Při poslední úspěšné zkoušce, kdy byla raketa odpálena rovněž z Kusongu, letěla střela 500 kilometrů, uvedla AFP.

Test se uskutečnil v době napětí mezi KLDR a Spojenými státy. Američtí vládní činitelé v čele s prezidentem Trumpem dali opakovaně najevo, že USA jsou odhodlané přimět KLDR k ukončení jaderného a raketového programu všemi prostředky, včetně vojenských v nezbytném případě. Trump nicméně v posledních dnech svůj tón mírnil a nedávno prohlásil, že by byl poctěn, kdyby se mohl sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Pchjongjang v sobotu oznámil, že je ochoten jednat se Spojenými státy, pokud nastanou patřičné podmínky.